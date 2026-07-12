Los ocho fantásticos de Villardeveyo contribuyeron a construir la historia del pueblo: "Sin vosotros hoy no sería así"

Sus historias personales son parte de la vida común de la parroquia, a la que han ayudado siempre a mejorar y crecer. Por ello, la Asociación de Vecinos "San Miguel", de Villardeveyo, en Llanera, rindió homenaje este domingo a ocho de sus vecinos de más edad en el marco de la comida anual del colectivo, que tuvo lugar en La Campana de Pruvia. Allí, en un bonito y emotivo acto, celebraron la vida y legado de estos "ocho fantásticos" hombres y mujeres que aportaron a su pueblo: Celso Berredo del Río, María Álvarez Fernández, María Jesús Delgado Díaz, Florentina Álvarez Menéndez, María del Carmen González Prado, Pilar Álvarez Álvarez, Reinaldo Suárez Fernández y José Mon González.

"Es esta una ocasión formidable para contemplaros en vuestra espléndida madurez de vida y reconoceros como a las personas que habéis trabajado, luchado, criado a vuestras familias, que habéis contribuido a crear pueblo y convivencia, entornos agradables y más prósperos", afirmó la presidenta del colectivo, Rosario Menéndez, quien dio la bienvenida a los 164 asistentes, entre los que se encontraba la alcaldesa, Eva María Pérez, la concejala de Cultura, Montse Alonso, y el concejal del PP Silverio Argüelles.

La presidenta vecinal también dio las gracias a los homenajeados "porque no nos engañemos, el pueblo que conformamos hoy aquí no podría ser sin vuestra colaboración", sentenció. Acto seguido, Mari Paz Menéndez, de la directiva, glosó a cada uno de los homenajeados, que fueron saliendo al centro del escenario para recibir una placa conmemorativa mientras se proyectaba una imagen suya de joven en una pantalla.

Los homenajeados

El primero fue Celso Berredo del Río, más conocido por todos como "Remache", quien llegó a Asturias siendo un chaval desde un pueblo de A Coruña y desarrolló en Villardeveyo su vida profesional y familiar. Berredo, con lágrimas en los ojos, agradeció las palabras de cariño recibidas y, apenas sin poder hablar, mostró su gratitud a la parroquia "que me abrió los brazos".

Después fue el turno de María Álvarez Fernández, natural de la parroquia, donde se casó y tuvo tres hijos. "Ahora disfruta de un merecido descanso, dejando pasar los días con tranquilidad, informándose, como ella dice, con su tele y contemplando ese maravilloso horizonte desde su casa". También reconocieron a Florentina Álvarez Menéndez, natural de Castrillón: "Está tejida de amor, coraje y humor", apuntó la presentadora.

Mujer al tractor

Continuaron con María Jesús Delgado Díaz, fundadora del restaurante "Michem". "Su vida fue intensa de trabajo, ahora le gustaría viajar, alternar con sus amigos, pero sobre todo disfrutar de su preciosa familia con mucho cariño", comentó Menéndez. La siguiente homenajeada fue María del Carmen González Prado, conocida como Maribel y nacida en Pruvia, de la que destacaron su vida de trabajo desde los 8 años en el caserío familiar "como si fuese un adulto, fue una adelantada a su tiempo, conducía el tractor cuando casi ninguna mujer lo hacía".

El acto también rindió tributo a Pilar Álvarez Álvarez, de Remoria, "casada con su vecino, su amigo y, más tarde, su compañero de vida, Nardo", con quien tuvo dos hijos mellizos. A día de hoy se entretiene con la huerta y con sopas de letras. El siguiente mayor homenajeado fue Reinaldo Suárez Fernández, natural de Corvera, pero casado con una parroquiana, Blanca, a quien conoció en una romería del pueblo. "Tienen una nieta preciosa que se llama Sara, de la cual, palabras textuales, está enamorado", indicó la presentadora.

El secretario

Por último, la asociación reconoció a José (Pepe) Mon González, nacido en Santa Eulalia de Oscos, quien es además secretario del colectivo. Por eso a Menéndez no lo salían las palabras al hablar de él, pues son muchos años juntos, codo con codo, colaborando en favor de la parroquia. "Aunque no nace en Villabona, desde hace muchos años lo considera su pueblo y desde siempre ha participado en actividades, fiestas y eventos en los que pudiese ser útil", dijo.

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Los vecinos de Villardeveyo asistieron emocionados al homenaje, en especial los hijos y nietos de estos ocho mayores. Después, los 164 asistentes y los representantes municipales disfrutaron de un almuerzo que culminó con muchas anécdotas, recuerdos y mucha diversión.