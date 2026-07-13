Corte de carretera en Llanera, en el tramo de la AS-374 entre la rotonda de Posada de Llanera y Lugo, hasta el próximo 20 de julio
Como cada año por estas fechas, con motivo de la celebración del Festival Boombastic, el paso queda limitado a los vehículos de emergencias
Corte de la carretera AS-374, en el tramo entre la rotonda de Posada de Llanera hasta Lugo de Llanera, desde la mañana de este lunes 13 y hasta el próximo 20 de julio a las 6.00 horas. Como cada año en estas fechas, coincidiendo con la semana de celebración del Boombastic, este vial se cierra al tráfico y la circulación por él queda limitada a los vehículos de emergencias, personal del festival y trabajadores de La Morgal para poder garantizar el funcionamiento del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias.
Por otro lado, la Alcaldía de Llanera recuerda que, de forma excepcional, entre los días 14 (martes) y 19 (domingo), ambos inclusive, se permite la ampliación de la superficie máxima autorizada de terrazas de hostelería. Esta medida sólo aplicará a los establecimientos que cuenten con autorización de terraza en vigor.
Del mismo modo, desde el Ayuntamiento han destacado que agradecen "la comprensión durante estos días a todos los vecinos y visitantes del municipio".
El Festival Boombastic se celebra los días 16, 17 y 18 de julio en La Morgal, en la que será la última edición de esta cita en Llanera, tal y como han anunciado sus organizadores.
Antes del inicio oficial del festival, en los días previos, comienzan a llegar a Llanera los miles de jóvenes que asisten a este evento multitudinario del verano.
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