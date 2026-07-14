Más de 1,2 millones de ayudas económicas y programas de apoyo: el balance de la actividad de los servicios sociales de Llanera el año pasado

Llanera hace balance de la actividad desarrollada a lo largo de 2025 por los Servicios Sociales municipales, desde los que se gestionó una inversión superior a los 1,2 millones de euros destinada a ayudas económicas, programas de apoyo y servicios de proximidad dirigidos a las personas y familias del municipio.

El Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia se lleva la porción más grande de esta suma, ya que supuso 851.841 euros, y perimitió atender a 1.248 usuarios. A esta cantidad se une la inversión del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, financiado íntegramente por el Ayuntamiento, con una inversión de 254.121 euros y 673 personas beneficiarias.

"La mejor política social es la que llega a las personas que realmente la necesitan, y el Ayuntamiento, como Administración más cercana al ciudadano, tiene que garantizar una atención cercana, eficaz y adaptada, especialmente para las personas más vulnerables", destacó la alcaldesa, Eva María Pérez, durante la presentación de los datos.

Junto a la concejala de Bienestar Social, Montse Alonso, la regidora subrayó asimismo el respaldo municipal a través de las ayudas destinadas a las familias. Durante el último año se concedieron 2.910 euros en ayudas a la conciliación, 42.296 euros en ayudas al alquiler, además de 26.438 euros en ayudas de emergencia, distribuidas entre ayudas para el alquiler, emergencias ordinarias y extraordinarias.

La alcaldesa, Eva María Pérez (derecha), con la edil Montse Alonso. / A. Ll.

Asimismo el Ayuntamiento destinó 44.978 euros al programa de Garantía Energética, que permitió atender 84 solicitudes, "evitando situaciones de vulnerabilidad energética", además de invertir 41.300 euros en ayudas dirigidas a familias con menores a cargo.

"Acompañar y orientar"

Montse Alonso incidió en la intensa labor que se desarrolla desde el área municipal: "Estas cifras son el resultado del trabajo diario. Un trabajo que no consiste solo en gestionar cuestiones administrativas sino también en acompañar y orientar a las personas que se acercan a los servicios sociales buscando una solución”.

Tanto la regidora como la edil se refirieron además al ámbito de la atención a las personas mayores, que continúa siendo otra de las prioridades municipales. Así, el año pasado, el servicio de Teleasistencia Municipal benefició a 324 usuarios, con una inversión de 6.361 euros, mientras que la teleasistencia vinculada al Sistema de Dependencia dio cobertura a 392 personas, con una inversión de 7.853 euros.

La Alcaldesa subrayó que "este balance demuestra que el bienestar social es una prioridad para este equipo de gobierno y que los Servicios Sociales municipales funcionan y responden a las necesidades de los más vulnerables”.

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Pérez puso en valor que los Servicios Sociales municipales, claves en la estructura municipal, continúan consolidándose como uno de los pilares de la acción municipal y la apuesta del gobierno local por reforzar la atención social, las políticas de bienestar y el apoyo a las personas más vulnerables a través de una amplia red de ayudas y servicios municipales.