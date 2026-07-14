Más de 1,2 millones de ayudas económicas y programas de apoyo: el balance de la actividad de los servicios sociales de Llanera el año pasado
"El bienestar social, responder a los más vulnerables, es una prioridad para este equipo de gobierno", destaca la alcaldesa Eva María Pérez
Llanera hace balance de la actividad desarrollada a lo largo de 2025 por los Servicios Sociales municipales, desde los que se gestionó una inversión superior a los 1,2 millones de euros destinada a ayudas económicas, programas de apoyo y servicios de proximidad dirigidos a las personas y familias del municipio.
El Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia se lleva la porción más grande de esta suma, ya que supuso 851.841 euros, y perimitió atender a 1.248 usuarios. A esta cantidad se une la inversión del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, financiado íntegramente por el Ayuntamiento, con una inversión de 254.121 euros y 673 personas beneficiarias.
"La mejor política social es la que llega a las personas que realmente la necesitan, y el Ayuntamiento, como Administración más cercana al ciudadano, tiene que garantizar una atención cercana, eficaz y adaptada, especialmente para las personas más vulnerables", destacó la alcaldesa, Eva María Pérez, durante la presentación de los datos.
Junto a la concejala de Bienestar Social, Montse Alonso, la regidora subrayó asimismo el respaldo municipal a través de las ayudas destinadas a las familias. Durante el último año se concedieron 2.910 euros en ayudas a la conciliación, 42.296 euros en ayudas al alquiler, además de 26.438 euros en ayudas de emergencia, distribuidas entre ayudas para el alquiler, emergencias ordinarias y extraordinarias.
Asimismo el Ayuntamiento destinó 44.978 euros al programa de Garantía Energética, que permitió atender 84 solicitudes, "evitando situaciones de vulnerabilidad energética", además de invertir 41.300 euros en ayudas dirigidas a familias con menores a cargo.
"Acompañar y orientar"
Montse Alonso incidió en la intensa labor que se desarrolla desde el área municipal: "Estas cifras son el resultado del trabajo diario. Un trabajo que no consiste solo en gestionar cuestiones administrativas sino también en acompañar y orientar a las personas que se acercan a los servicios sociales buscando una solución”.
Tanto la regidora como la edil se refirieron además al ámbito de la atención a las personas mayores, que continúa siendo otra de las prioridades municipales. Así, el año pasado, el servicio de Teleasistencia Municipal benefició a 324 usuarios, con una inversión de 6.361 euros, mientras que la teleasistencia vinculada al Sistema de Dependencia dio cobertura a 392 personas, con una inversión de 7.853 euros.
La Alcaldesa subrayó que "este balance demuestra que el bienestar social es una prioridad para este equipo de gobierno y que los Servicios Sociales municipales funcionan y responden a las necesidades de los más vulnerables”.
Pérez puso en valor que los Servicios Sociales municipales, claves en la estructura municipal, continúan consolidándose como uno de los pilares de la acción municipal y la apuesta del gobierno local por reforzar la atención social, las políticas de bienestar y el apoyo a las personas más vulnerables a través de una amplia red de ayudas y servicios municipales.
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