Diez escenarios y casi 40.000 asistentes diarios: todo sobre el "Last Dance" del Boombastic que está a punto de arrancar en Llanera

El Boombastic de Asturias 2026 arranca este jueves su último baile -"The Last Dance"- en La Morgal, en Llanera. El festival, celebrado en el concejo asturiano desde 2022, se despide de forma indefinida de la región para buscar otros horizontes. “El futuro de Boombastic está lejos de España”, ha explicado a LA NUEVA ESPAÑA Marino González, organizador del evento. Por eso se trata de una edición especial, cuyo montaje incluye diez escenarios divididos por géneros musicales, que albergarán actuaciones de artistas como Juan Magán, Saiko, María Becerra o Metrika. La asistencia rondará las 40.000 personas diarias, según estimaciones de la organización.

El lema del Boombastic 2026 es “10 mundos, 10 experiencias, 10 escenarios”. Tal y como expuso Marino González, la “experiencia es lo más importante, por encima de los artistas”. De ahí el despliegue de esta última edición, en el que el recinto de La Morgal se transformará en un “parque temático”, donde cada escenario ofrecerá una experiencia musical diferente. Algunos de estos espacios temáticos son Planeta Perreo (dedicado al reguetón), Urban Rave, Bresh World , Planeta Estelar (orientado al pop), Secret Club (de música electrónica) o Casino. “Así no tienes que ver lo que te sirva un escenario principal, sino que puedes elegir el estilo que te guste”, explicó González.

El cartel del Boombastic 2026 / Boombastic Festival

El festival se despide de la región con un cartel que combina nombres muy conocidos con artistas emergentes. Los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones en directo de artistas como Juan Magán, Saiko o John Pollõn, el jueves 16; intérpretes como JC Reyes, María Becerra o Íñigo Quintero, el viernes 17; y otros como Natos y Waor, Metrika o Kidd Keo, que clausurarán el festival el sábado 18.

Además de la programación musical, el festival dispondrá de una amplia oferta gastronómica gracias a la presencia de numerosos puestos de comida que incluirán alternativas adaptadas a diferentes necesidades alimentarias, como opciones sin gluten y platos aptos para personas veganas.

El recinto contará con diversos servicios pensados para facilitar la estancia de los asistentes. Entre ellos se encuentran una zona de descanso con espacio de glamping con recepción las 24 horas, que tiene tiendas de campaña ya instaladas, aparcamiento, un servicio oficial de autobuses, taquillas con puntos de carga para dispositivos móviles y un sistema de pago cashless mediante pulseras recargables, que permitirá realizar todas las compras dentro del festival.

Buses para acceder al festival

La organización del Boombastic 2026 volverá a poner a disposición de los asistentes un servicio de lanzaderas para facilitar los desplazamientos al recinto. Habrá una lanzadera específica para el camping, que conectará la zona de acampada con Oviedo, Gijón y otras localidades asturianas, con billetes desde 4 euros. Además, se ofrecerán lanzaderas de ida y vuelta para cada una de las jornadas del festival (jueves, viernes y sábado), con regreso al día siguiente, desde Oviedo, Gijón, Avilés y otros puntos de Asturias. Los precios partirán de 9 euros por el trayecto de ida y vuelta y los horarios concretos podrán consultarse en la plataforma de compra, donde también estará disponible la información sobre todas las rutas.