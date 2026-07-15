Llanera mantendrá su concurso ganadero de agosto como certamen de equino y con la previsión de que sea "un éxito"

La crisis sanitaria provocada por la dermatosis nodular contagiosa, que mantiene suspendidos o condicionados los concursos y exposiciones de ganado vacuno en buena parte del país, no impedirá que Llanera continúe celebrando una de sus grandes citas con el sector primario. El municipio dará un paso inédito este verano con la organización del I Concurso-Exposición de Ganado Equino, un certamen que sustituye de manera excepcional al tradicional concurso de vacuno y que se celebrará del 6 al 9 de agosto en el recinto ferial con la previsión de "muy buean asistencia", destaca la alcaldesa, Eva María Pérez.

La iniciativa supone un cambio histórico para un certamen que alcanza su 51 edición, aunque por primera vez estará dedicado exclusivamente al caballo. La decisión responde a "la necesidad de adaptarse a las circunstancias sanitarias sin renunciar a seguir apoyando al sector ganadero, demostrando nuesta capacidad para reaccionar ante las dificultades", destaca la regidora, tras una Feria de San Isidro ya adaptada por la misma circunstancia y con la que "Llanera demuestra una vez más que no se cruza de brazos, que sabe adaptarse y que sigue luchando por sus ganaderos y ganaderas", afirmó en la presentación del certamen. Y todo ello "con muchísima ilusión, pero también con humildad, porque es la primera vez que organizamos un concurso de estas características."

La regidora invitó a vecinos y visitantes a acercarse el primer fin de semana de agosto al recinto ferial, donde el concurso convivirá con la Feria de Productos Ecológicos (Fapea), configurando un amplio programa de actividades que serán presentadas en su vertiente agraria en los próximos días.

Reto

El concejal de Ganadería, David del Pozo, reconoció que el Ayuntamiento afronta "un reto enorme" y por ello "tenemos que hacerlo desde la humildad porque nuestra experiencia siempre ha estado ligada al vacuno y no al caballo. Sabemos que pueden surgir dificultades, pero Llanera ha demostrado que sabe adaptarse a situaciones tan complicadas como la que estamos viviendo con la dermatosis nodular", insistió antes de agradecer a los ganaderos su respaldo a este cambio desde el primer momento.

El concurso contará con cuatro razas: Pura Raza Española, Cruzados, Burguete e Hispano-Bretón, y reunirá ejemplares procedentes tanto de Asturias como de otras comunidades autónomas. Otra de las novedades será la subasta de caballos, una iniciativa inédita que sustituirá a la tradicional subasta de vacuno y que se celebrará el sábado por la tarde, además de dos espectáculos ecuestres de primer nivel.

El programa comenzará el jueves 6 de agosto con la recepción de los animales. El viernes tendrán lugar las calificaciones de los ejemplares de Pura Raza Española y Cruzados, coincidiendo con la inauguración oficial y una exhibición de perros pastores. El sábado será el turno de las razas Burguete e Hispano-Bretón, así como la exhibición de los peque-manejadores en acción, un grupo de niños que de nuevo se dará mañana con un rebaño de cabras. Asimismo se procederá a otra de las novedades, la subasta de ganado de élite y un gran espectáculo ecuestre nocturno. El domingo se celebrará la entrega de premios, un nuevo espectáculo ecuestre, otra exhibición de perros pastores y la salida de los animales del recinto ferial.

Tiempo récord

El director técnico del certamen, Eliseo López, recordó cómo han tenido apenas 45 días para diseñar un concurso completamente nuevo. "Ha sido necesario desarrollar incluso una aplicación informática específica para adaptar las inscripciones, las secciones y el sistema de premios", desveló, indicando además que la respuesta del sector "está siendo muy positiva". "En las últimas semanas hemos recibido llamadas de numerosos ganaderos asturianos y también de fuera de la región interesados en participar. Creemos que podremos reunir entre 250 y 300 caballos, aunque la capacidad máxima rondaría los 350", apuntó López. Las instalaciones también cambiarán completamente. Los animales no ocuparán las tradicionales plazas utilizadas por el vacuno, sino que se habilitarán corraletas individuales y boxes, especialmente para los sementales y ejemplares que requieren un manejo específico.

El certamen contará con la presencia de jóvenes ganaderas como Andrea Pérez y Belén López, que representan el relevo generacional del sector equino en el municipio. Andrea Pérez aseguró afrontar la cita "con muchísima ilusión" porque "siemore quise participar en el concurso de vacuno, pero nunca había podido hacerlo. Ahora poder competir en casa con los caballos es una oportunidad muy especial." En la misma línea se expresó Belén López, quien señaló que su ganadería "participa habitualmente en concursos fuera de Llanera y poder hacerlo aquí, en nuestro concejo, es muy importante para nosotros".

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Con ello, el concejo espera alcanzar un nuevo éxito de público y participación, y con la promesa además de que, cuando regrese la normalidad para el ganado vacuno, se siga reservando un hueco en el Concurso-exposición a los equinos.