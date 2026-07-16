El agua no es suficiente para frenar al Boombastic: "Vamos pingando que da miedo, pero sobreviviremos"
El primer día del "Last Dance" del gran festival comienza pasado por agua, lo que obliga al público a tirar de impermeables y lonas para refugiarse de la lluvia: “No trajimos nada, un chubasquero que me encontré ayer a la noche y poco más”
Nacho Blanco
Dispuestos a dormir tres (o más) días metidos en un camping con miles de personas, y a disfrutar de conciertos al máximo, la lluvia con la que La Morgal ha recibido a los "bombis" no es suficiente para bajarles los ánimos. El Boombastic de Llanera ha inaugurado este jueves su “Last Dance”, con un total de diez escenarios y casi 40.000 espectadores por día. Y una tromba lluvia no va a aguar tal aluvión festivo.
Con toda la comunidad en alerta por fuertes chubascos y tormentas acompañadas de granizo, el público del Boombastic se prepara como buenamente puede. Lucía Cobilo, de Galicia, confía en que el festival merezca la pena después de que unos chicos les hayan ayudado a llevar las maletas durante el aguacero: "El trayecto ha sido un poco complicado, llegar al camping ha costado un poco más de lo esperado". Una de sus amigas, Laura Vega, bromeaba con que, al ser de Galicia, ya están acostumbradas, pero lamentaba la incompatibilidad del agua con un buen peinado: "Lo peor es el pelo, que con la lluvia se moja y queda feo".
A la pareja formada por Estela Castro y Martín Blanco, ambos también de Galicia, les pilló la lluvia. "Pensábamos que iba a llover todo el día por cómo estaba cayendo, menos mal que paróa algo", respiraban aliviados. Aun así, no les falta humor para bromear con el tiempo: "Al final estamos con el agua como en casa". Otros norteños como Julia Torres, de El Entrego, no son tan optimistas. "Que esté lloviendo agobia, pero tendremos que soportarlo. La lluvia estropea el pelo y el outfit, pero me preocupa más mojarme yo", confesaba.
Por su parte, Bárbara Iglesias y Carmen González, gallegas de Viana do Bolo, comentaban que "vamos pingando que da miedo". Tienen a Juán Magán, con actuación prevista para la madrugada, como su prioridad para esta edición del Boombastic, así que rezaban para que deje de caer agua: "Vamos aguantando como podemos con los chubasqueros, a ver si la lluvia nos deja ver los conciertos".
Pero hay excepciones. Lucas Rocha prefiere el agua a las temperaturas elevadas: "Con el calor lo pasas peor, la lluvia la gestionas bien con un poncho". Además, juega con ventaja porque, en vez de quedarse los tres días que dura el Boombastic en La Morgal, duerme en su casa de Oviedo.
Un público impermeable
Otros, como el grupo de Clara García y Emma Sáez, de Madrid, han descubierto dos cosas este jueves: que durante casi todo el festival va a llover, y que 2026 será el último año del festival en Llanera. Su compañera, María Sayagués, de Salamanca, sí que conocía la noticia: Ppor eso me obligaron a ir”, reconocía. Vienen preparadas con una lona y una tienda de campaña, “que se supone que son impermeables”, pero en las que no tienen mucha fe. “Yo creo que nos vamos a calar. Aun así, en peores hemos estado”, comentaban entre risas.
Más preparados están los vallisoletanos Joaquín Calvo, Esther torres, Jaime Delibes y María Herreros. Según Torres, están muy bien situados porque tienen "las duchas y los baños al lado”, y al unísono destacan tres cuestiones clave para sobrevivir al festival: “Cartas, papel higiénico y que no te pille la lluvia”. No obstante, si el agua arrecia, están equipados: “Estamos prevenidos, hemos traído lonas y chubasqueros. La lluvia no nos parará”.
Fútbol, baloncesto, pilates e incluso un supermercado
Una de las características de este "último baile" del Boombastic es que dentro del recinto de la Morgal existe una especie de parque temático al lado del camping. No son pocos los puestos de comida o stands de marcas que hay disponibles, a los que se suma un supermercado que sirve de alternativa para evitar emprender la larga travesía hasta Lugo de Llanera.
Silvia García, de San Sebastián, y Paula Calmaestra, de Urnieta, salían de la tienda comentando que "para un apuro viene bien, hay variedad, pero para hacer compras grandes preferimos ir al pueblo”. Al ser norteñas, no tienen miedo a la lluvia. De hecho, al igual que Rocha, la prefieren al calor. “No trajimos nada, un chubasquero que me encontré ayer a la noche y poco más, pero vamos a sobrevivir”, explicaban.
A unos metros del supermercado, los equipos del madrileño José Antonio Lara y del coruñés Iago García, se enfrentan en un torneo de fútbol 7 organizado por la marca gijonesa Siroko, dentro del festival. También hay actividades como baloncesto 3x3, pilates, clases de baile o incluso el juego del pañuelo, en las que los ganadores podrán ganar múltiples premios. Según Lara y García, la iniciativa es muy buena, aunque “el balón se va siempre por encima de la valla”.
Para esta primera jornada de jueves, el Boombastic tiene preparados varios platos fuertes. Javi Crespo y Hecky abrieron el evento a las 18.10 horas de forma simultánea, pero "lo gordo" está programado para las 19.50 horas, con John Pollõn, seguido de D. Valentino a las 21.40, Saiko a medianoche y Juan Magán a las 2.30 horas. Demasiada caña como para que la lluvia la pare.
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