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ASEAVA retoma en Llanera el proyecto de reproducción con embriones después de años de crisis interna: "Ya está aprobado"

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, visitó las instalaciones de la entidad y anunció que se van a resolver las ayudas públicas para la recría "como una manera de incentivar y apoyar" al sector

Por la izquierda, el concejal de Medio Rural de Llanera, David del Pozo, la directora general de Ganadería, Rocío Huerta, el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, y el presidente de ASEAVA, Amable Fernández en las instalaciones de Llanera.

Por la izquierda, el concejal de Medio Rural de Llanera, David del Pozo, la directora general de Ganadería, Rocío Huerta, el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, y el presidente de ASEAVA, Amable Fernández en las instalaciones de Llanera. / Sara Arias

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Sara Arias

Llanera

La Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Asturiana de los Valles (ASEAVA) se ha estabilizado tras afrontar diversos problemas y momentos convulsos en los últimos años que a punto estuvieron de acabar con la entidad. Tras una intensa reorganización, el colectivo trabaja con total normalidad en las instalaciones de Llanera, donde este jueves recibieron la visita del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, y anunciaron que van a poner en marcha un proyecto que estaba estancado para la reproducción de la especie mediante embriones. Asimismo van a dar salida al stock de carne que tienen.

"Tenemos un proyecto ahí con embriones que ya está aprobado y se va a poner en marcha, ya tenemos unas novillas preparadas y va a haber otra compra de novillas que tenemos pendientes para empezar", explicó Amable Fernández, presidente de ASEAVA durante la visita del Consejero a la sede de la entidad, quien estuvo acompañado por la directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, y el concejal de Medio Rural y Ganadería de Llanera, David del Pozo.

El presidente de ASEAVA también celebró que van a sacar al mercado un stock de carne que "es el principal problema que tenemos ahora mismo". "Queremos poner a funcionar el acuerdo que tenemos con Alimerka y esperamos que en pocos meses ya empiecen los ganaderos a ver el dinero en casa, además esperamos que haya más comercializadoras interesadas para poder comercializar el cien por cien de los animales que tenemos inscritos", añadió Fernández.

Estabilidad

ASEAVA afronta una etapa de crecimiento tras unos años muy convulsos en los que unas elecciones dieron paso a diversos procesos judiciales –algunos aún siguen– y desembocaron en problemas económicos que llevaron a la extinción de la marca Xata Roxa, que acabó en concurso de acreedores, y de dos de sus filiales, Xata Roxa Restauración y Gestora de Matadero del Nalón. De ahí, la visita de Marcelino Marcos.

"Cabe destacar como primera premisa y, quizá, la más importante, que se ha conseguido estabilizar la asociación fruto de un trabajo conjunto por parte de los socios y por parte de la junta de ASEAVA después de aquellos tiempos convulsos que se han vivido tiempo atrás. Esto trae consigo no solamente estabilizar la asociación sino, desde el punto de vista económico y social y, sobre todo, beneficiar a los socios y, por supuesto, la raza, que es algo fundamental para Asturias", afirmó Marcos.

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El Consejero destacó que desde su entrada en el cargo se "han comprometido con la viabilidad de ASEAVA". En ese sentido apuntó que próximamente estarán resueltas las ayudas públicas para la recría "como una manera de incentivar y apoyar" la raza autóctona. Marcos junto a la directora general de Ganadería y Sanidad Agraria y el concejal del ramo en Llanera recorrieron las instalaciones de ASEAVA junto a Fernández para conocer al detalle las necesidades y retos del sector.

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