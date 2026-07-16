La cantante del Boombastic que tuvo que cancelar a última hora su actuación en Asturias porque casi se pone de parto: "Podría haber dado a luz en el escenario"

La cantante Sofía Lecubarri Ruigómez, más conocida como Sofía Ellar, tenía que estar esta tarde actuando en el festival Boombastic de Llanera. Pero está lejos de Asturias e ingresada en el hospital por riesgo de parto prematuro a sus 33 semanas de embarazo. "Ya me comentaron que lo de los conciertos se me fuese borrando de la cabeza y ahí, justo ahí, rompí a llorar. Yo hoy (por ayer) estaría llegando a Gijón tranquilita y mañana (por hoy) actuando en el Boombastic a las 20.00 horas", relató con tristeza desde la cama del hospital. Sofía cerraba su gira el próximo domingo en Laredo (Cantabria). Pero nada de eso podrá ser.

La cantautora, que se define como independiente, relató los hechos a través de sus redes sociales. Todo empezó con una ecografía que "por casualidad" revisó su cuello uterino. Y... confirmó que estaba ya de 11 milímetros y con contraciones cada seis minutos sin enterarse.

"Mi ginecóloga consiguió citarme en urgencias pero con mucho arte para que el retenerme aquí fuese posible. Un audio muy light muy sutil y un "vente para acá que te pincho una cosita y charlamos". Ahí que fui, con Aana (mamá) y le digo de risas... "te imaginas que de aquí no salgo?" "No digas tonterías hija." Pues bien, a los 45 minutos estaba ingresada tras un control de monitores que registraba contracciones cada 6 minutos sin enterarme de ni una. Esto es peligroso porque podría haberme dado a luz sin problema hoy en un coche o mañana en un escenario".

Más de 24 horas después, "parece que las contracciones están controladísimas y super espaciadas". "Veremos cómo reacciono cuando se me quite la medicación. En tal caso a casa pero bajo ningún concepto vacaciones, coche, viajes, playa ni absolutamente nada. Reposo", cuenta.