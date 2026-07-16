Un individuo joven, tal vez un religioso, primer gran hallazgo funerario en esta campaña de la excavación de Lucus Asturum en Llanera

Era un individuo joven, casi seguro un varón, y fue enterrado en el interior del recinto de la primitiva iglesia medieval de la finca de la Rectoral de Lugo de Llanera. Ahora, diez siglos más tarde, ha vuelto a ver la luz del día gracias a las excavaciones que se están llevando a cabo en el entorno de Lucus Asturum, el yacimiento romano que en las últimas prospecciones se ha topado de lleno con la Edad Media superpuesta sobre los restos de aquella época. Poco se sabe sobre él, recién salido de su sueño eterno, salvo que "muy probablemente era un cargo religioso, su posición dentro del recinto de la iglesia, en la zona más importante del edificio, así lo indicaría. Posiblemente uno de los fundadores del templo", valora la responsable de los trabajos, Esperanza Martín.

El hallazgo se ha producido apenas una semana después de comenzar los trabajos, donde se dejaron el año pasado, tratando de sacar a la luz los restos de una casa romana sobre la que los pobladores del medievo levantaron un espacio religioso, todo indica que con una torre, con numerosos enterramientos en una zona en la que se han ido superponiendo en estratos sobre el original.

Los enterramientos de la necrópolis medieval han sido datados mediante radiocarbono entre los siglos VII y XI, y hacía tiempo que los expertos sabían que había una tumba perfectamente delimitada, con un espacio reducido que obligó a enterrar al individuo con el cuerpo plegado, y que ahora habrá que analizar de forma meticulosa para determinar su edad aproximada, dolencias, modo de vida y quién sabe si la causa de su muerte. La visión es impactante, porque la calavera está prácticamente intacta, con muchos de los dientes en su sitio.

Detalle del individuo hallado en Lucus Asturum / Luján Palacios

"Es un ejemplo muy bien conservado", coinciden los antropólogos forenses Nicholas Passalacqua y Marin Pilloud, estadounidendes llegados de las universidades de Ohio y Reno, en Nevada, respectivamente. Para ambos es su segunda vez en Lucus, y "es una excavación muy interesante porque en ella encontramos distintas épocas históricas", señala Marin, especialista precisamente en el estudio de las piezas dentales.

Nicholas por su parte conoce bien Asturias: estuvo estudiando los restos humanos hallados en el Chao San Martín de Grandas de Salime hace 19 años, donde analizó los huesos de "unos ochenta individuos". Y según su experiencia, "este esqueleto está en muy buenas condiciones".

Una vez que sea extraído de su tumba será analizado en profundidad. Los especialistas norteamericanos se irán en unos días, pero tienen previsto regresar a finales de año para abordar este estudio sobre los huesos que ahora se clasificarán convenientemente.

Cuerpos infantiles

No es el único hallazgo de estos días. En lo que llevan de excavación han aparecido "muchos cuerpos" de niños, complicados de contabilizar porque "se trata de un limbo, un osario infantil con muchos restos de huesos de pequeños de dos y tres años mezclados", y será necesario llevar a cabo análisis más a fondo para determinar el número de individuos diferentes que hay en dicho espacio.

Por delante tienen al menos otras nueve tumbas por abrir, que se irán destapando en los próximos días si todo marcha según lo previsto, a la caza del objetivo original: comprobar la extensión y dimensiones de lo que fue una casa romana sobre la que los moradores del Medievo construyeron su iglesia y su cementerio.

Además de huesos, estos días se han sacado de las entrañas de Lucus cerca de 300 referencias, muchas de ellas restos cerámicos que apuntarían en dicha dirección. También se han topado con un premolar "muy plano" que indicaría que su "dueño" llevaba una dieta de todo menos blanda. Todos ellos se recogen con cuidado y se catalogan para su análisis posterior, en una tarea de laboratorio que se está desarrollando de nuevo en los locales del centro social de Villabona.

La idea es la de seguir excavando el máximo posible de terreno hasta finales de este mes, aunque la profusión de restos humanos hace que el trabajo se ralentice para extremar precauciones.

El año pasado la campaña fue fructífera: el equipo documentó por primera vez en Lucus Asturum una estancia doméstica romana con decoración pictórica mural. Las paredes conservaban restos de enfoscado blanco con motivos lineales y figurativos en tonos rojos, una ornamentación inédita hasta entonces en el enclave.

Junto a ella aparecieron también varias pesas de telar y cerámicas de mesa, entre ellas fragmentos de terra sigillata hispánica y sudgálica, que permitieron interpretar el espacio como parte de una vivienda de época altoimperial. Las indagaciones deberán ahondar en esa línea, con nuevas revelaciones también sobre la Edad Media en esta parte del concejo llanerense.