Marino González, sobre la despedida (o "hasta pronto") del Boombastic en Llanera: “Mientras esto sea un campo de batalla, vamos a tierras fértiles a sembrar”

El festival de música del Boombastic abandonará tanto Asturias como España para el año que viene, pero con el primer día del evento ya en marcha, la alcaldesa de Llanera Eva María Pérez, y el organizador del festival, Marino González, se centran en “disfrutar de nuestros artistas y pasarlo muy bien”.

Durante una rueda de prensa antes del comienzo del festival este jueves, González explicó que “la siguiente época del Boombastic será lejos de España". Y añadió: "Echaremos de menos la hospitalidad de Llanera y esperamos reencontrar nuestros caminos muy pronto”. Así se despedía Marino González del concejo asturiano, haciendo un balance muy positivo en la región que a la postre ha contribuido a que la empresa se encargue en octubre de realizar el show de apertura de los Premios Billboard de Música Latina en Miami.

González, achaca la salida del evento de Asturias a la “sobredosis de festivales que hay en España”, lo que hace que sea hora de “dejar descansar los eventos hasta que se regule o explote esta burbuja”. Además, indica los precios de las entradas y las exigencias de algunos artistas como claves para la creación de dicha burbuja. “Preferimos retirarnos del juego en estas condiciones para explorar otros mercados donde haya menor oferta y donde podamos tratar a nuestros usuarios de la mejor forma posible”, explicó.

A pesar de la salida del Boombastic del Principado, González destaca la buena relación con Llanera y abre las puertas a su vuelta al concejo: “Nosotros volveremos ponto, cuando la burbuja de los festivales tenga un modelo de negocio mucho más estable. Ahora cada fin de semana caen dos o tres festivales, como el festival L’arena Music Experience de San Juan de la Arena, porque los costes y la oferta se multiplican mientras que el público crece a otro ritmo”. Asimismo, el organizador del festival añadió una última reflexión sobre el estado actual de este tipo de eventos: “Mientras esto sea un campo de batalla, vamos a tierras fértiles a sembrar”.

Llanera, “a tope” con el Boombastic

Por su parte, la alcaldesa de Llanera Eva María Pérez, puso en valor la importancia de que "un concejo de poco más 14.000 habitantes vaya a recibir más de 30.000 personas todos los días”.

Además, recordando que el primer festival que vino a la Morgal no fue el Boombastic, dejó claro que el concejo está dispuesto a albergar otro evento de este tipo “siempre que tenga una buena organización”.