Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) denuncia un supuesto caso de acoso laboral y agresión en el Boombastic

El colectivo pide que se esclarezcan los hechos y cesar al responsable del operativo de seguridad

260717EUROPA PRESS EUROPA PRESS 240798804

260717EUROPA PRESS EUROPA PRESS 240798804 / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Asociación Profesional de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (AVISPA) denunció una "presunta agresión" y supuesto "acoso laboral sufridos por un vigilante de seguridad mientras prestaba servicio en el festival Bombastic", que se celebra este fin de semana en Llanera.

Según el colectivo, la denuncia formulada es contra el jefe de intervención del plan de autoprotección del evento y asesor en seguridad del Ayuntamiento de Llanera. El gobierno local indicó que no tiene conocimiento de esta situación y que no se le ha trasladado ninguna información en este sentido.

Mientras, la asociación dice que "se iniciarán las acciones judiciales y penales que correspondan, con el fin de que los hechos sean investigados y, en su caso, se depuren las responsabilidades legales que procedan". Solicita asimismo que se cese al responsable de seguridad del evento "ante sus actuaciones agresivas para con los trabajadores del servicio de seguridad privada".

"La Asociación manifiesta su absoluto rechazo a cualquier forma de violencia, intimidación, acoso laboral o abuso de autoridad en el ejercicio de funciones relacionadas con la seguridad privada, recordando que el respeto a la legalidad y a los derechos fundamentales de los trabajadores debe presidir cualquier actuación profesional", dice la nota emitida por el colectivo.

Noticias relacionadas

El parte del Servicio de Salud del Principado elaborado con destino al Juzgado de guardia de Pravia indica como diagnóstico una crisis de ansiedad y refiere "amenazas verbales, no físicas".

Suscríbete para seguir leyendo

Añádenos en Google
  1. Marino González, organizador del festival Bombastic: "El futuro de Boombastic está lejos de España, pero no podemos hablar de un adiós definitivo"
  2. Estaban destinados el uno para el otro': la boda de dos amigos de toda la vida que se dieron el 'sí quiero' en Llanera
  3. El conductor que intentó engañar a la Guardia Civil en Llanera: quiso culpar del accidente a su acompañante, que estaba inconsciente y herido grave
  4. De los combates de caballeros a la orquesta Panorama y el concierto de Leire Martínez (ex de la "La Oreja de Van Gogh"): el programa completo de los Exconxuraos en Llanera
  5. Álvaro González, de 23 años, estudió el grado de FP de Logística y Transporte y no le hizo falta buscar trabajo: 'Me contrataron el mismo día en el que acabé las prácticas
  6. Licencia para la obra del nuevo súper de Lugo de Llanera: estará en la zona de la Avenida de Pando y tendrá casi 750 metros cuadrados
  7. El larguísimo historial clínico de Sonia Chacón, que sufre cefaleas intensas, vértigos, hormigueos, debilidad muscular, síncopes...: 'Pierdo mi cuerpo poco a poco
  8. Corte de carretera en Llanera, en el tramo de la AS-374 entre la rotonda de Posada de Llanera y Lugo, hasta el próximo 20 de julio

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) denuncia un supuesto caso de acoso laboral y agresión en el Boombastic

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) denuncia un supuesto caso de acoso laboral y agresión en el Boombastic

El agua no es suficiente para frenar al Boombastic: "Vamos pingando que da miedo, pero sobreviviremos"

El agua no es suficiente para frenar al Boombastic: "Vamos pingando que da miedo, pero sobreviviremos"

Marino González, sobre la despedida (o "hasta pronto") del Boombastic en Llanera: “Mientras esto sea un campo de batalla, vamos a tierras fértiles a sembrar”

Marino González, sobre la despedida (o "hasta pronto") del Boombastic en Llanera: “Mientras esto sea un campo de batalla, vamos a tierras fértiles a sembrar”

ASEAVA retoma en Llanera el proyecto de reproducción con embriones después de años de crisis interna: "Ya está aprobado"

La cantante del Boombastic que tuvo que cancelar a última hora su actuación en Asturias porque casi se pone de parto: "Podría haber dado a luz en el escenario"

La cantante del Boombastic que tuvo que cancelar a última hora su actuación en Asturias porque casi se pone de parto: "Podría haber dado a luz en el escenario"

Un individuo joven, tal vez un religioso, primer gran hallazgo funerario en esta campaña de la excavación de Lucus Asturum en Llanera

Un individuo joven, tal vez un religioso, primer gran hallazgo funerario en esta campaña de la excavación de Lucus Asturum en Llanera

Llanera mantendrá su concurso ganadero de agosto como certamen de equino y con la previsión de que sea "un éxito"

Llanera mantendrá su concurso ganadero de agosto como certamen de equino y con la previsión de que sea "un éxito"

El PP de Llanera acusa al gobierno municipal de "limitar la labor de control de la oposición denegando el acceso a expedientes"

El PP de Llanera acusa al gobierno municipal de "limitar la labor de control de la oposición denegando el acceso a expedientes"
Tracking Pixel Contents