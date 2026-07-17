La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) denuncia un supuesto caso de acoso laboral y agresión en el Boombastic
El colectivo pide que se esclarezcan los hechos y cesar al responsable del operativo de seguridad
La Asociación Profesional de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (AVISPA) denunció una "presunta agresión" y supuesto "acoso laboral sufridos por un vigilante de seguridad mientras prestaba servicio en el festival Bombastic", que se celebra este fin de semana en Llanera.
Según el colectivo, la denuncia formulada es contra el jefe de intervención del plan de autoprotección del evento y asesor en seguridad del Ayuntamiento de Llanera. El gobierno local indicó que no tiene conocimiento de esta situación y que no se le ha trasladado ninguna información en este sentido.
Mientras, la asociación dice que "se iniciarán las acciones judiciales y penales que correspondan, con el fin de que los hechos sean investigados y, en su caso, se depuren las responsabilidades legales que procedan". Solicita asimismo que se cese al responsable de seguridad del evento "ante sus actuaciones agresivas para con los trabajadores del servicio de seguridad privada".
"La Asociación manifiesta su absoluto rechazo a cualquier forma de violencia, intimidación, acoso laboral o abuso de autoridad en el ejercicio de funciones relacionadas con la seguridad privada, recordando que el respeto a la legalidad y a los derechos fundamentales de los trabajadores debe presidir cualquier actuación profesional", dice la nota emitida por el colectivo.
El parte del Servicio de Salud del Principado elaborado con destino al Juzgado de guardia de Pravia indica como diagnóstico una crisis de ansiedad y refiere "amenazas verbales, no físicas".
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