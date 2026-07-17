Camisetas de fútbol, trenzas en el pelo, calentadores y hasta pasamontañas: los looks más llamativos del Boombastic de Llanera

Los festivales de música siempre son encuentros entre tendencias de todo tipo. Las riñoneras y las camisetas vintage de fútbol se juntan con la purpurina, los tacones y las trenzas. En este tipo de eventos cualquiera tiene su nicho, y el Boombastic de Llanera no podía ser menos.

Durante el primer concierto de la tarde, el del grupo uruguayo Tussiwarriors, varios encapuchados con pasamontañas de colores destacaron entre el público. No vinieron a robar a nadie, sino que fue su forma de homenajear a los artistas, que cantan encapuchados. Aunque la reina de la segunda jornada del Boombastic fue la argentina María Becerra, también con su propio estilo sobre el escenario, y a la que le acompañaron otros dos platos fuertes en Llanera: JC Reyes y Yung Beef.

María Becerra, este viernes sobre el escenario del festival Boombastic de Llanera / Boombastic

A simple vista, parecía que con la balaclava, el logroñés Óscar Río, no veía muy bien el escenario, pero él rápidamente lo desmintió: “Da un poco de calor pero de momento bien, menos mal que en principio es solo para el concierto”.

Río fue vestido como uno de los integrantes del Tussiwarriors, Double Tonka, y no fue el único que llevó este peculiar look. Dentro del foso, los vallisoletanos Jeremy Domínguez y Alberto Pérez, y los langreanos Adrián Vilcu, Osmel Sánchez y Mikel Palacín, saltaron juntos con las camisetas y balaclavas del grupo, a pesar de ser desconocidos.

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En ese mismo concierto, unas filas más atrás, se encontraba el leonés David Sánchez, que a pesar de su llamativo outfit, comenta que ha venido así “porque es la ropa que he estado usando para dormir los últimos tres días”. Sánchez vino con lo puesto, acaba de volver de Lugo de Llanera y explica cómo su camiseta y su pantalón son prestados. Eso sí, agradece con humor la lluvia de ayer: “De alguna manera habrá que ducharse”.

En el punto contrario del festival, en el camping, se encuentraban Carmen González y Mario Caballero, de Valladolid. González viene vestida con un pañuelo improvisado y unos calentadores en los tobillos hechos con las mangas de una chaqueta, y luce unas trenzas hechas en las inmediaciones del festival. “Todo súper improvisado, iba a traer otra ropa pero me la dejé en el tendal antes de venir”, reconoció. Caballero, por su parte, disfruta del festival con ropa más relajada. Cadenas “del chino”, camiseta prestada y pantalones del ex de una amiga: “Si me identifico con una prenda, me la llevo”.

María Becerra baila en el escenario del festival Boombastic de Llanera / Boombastic

Camisetas de fútbol, siempre presentes

Algunos como el grupo de Rubén San Emeterio, Pablo Gutiérrez, Sergio González, Hugo González y Mario San Miguel, de Torrelavega salvo este último, que es de Suances, tomaron una vía más clásica: la de las camisetas de fútbol vintage. Hugo González llevaba enfundada la camiseta del Chelsea de la final de la Champions de 2012, con Drogba a la espalda, y comentaba entre risas que “es del Chelsea desde pequeñito”.

Rubén San Emeterio, por su parte, optaba por una camiseta más llamativa, una rosa de la Juventus de Turín con Pogba a la espalda: “Es un futbolista que me gusta mucho y la camiseta está muy guapa”.

Otros como Franklin Abreu y Ada Dugarte, de Oviedo, iban ataviados con prendas más clásicas, que al unísono califican como “urbano”. “Siempre vamos conjuntados, como las supernenas, aunque nos falta una”, comentaban entre risas. Además, en sus perfiles de redes sociales comparten mensajes de cómo cada uno debe vestir como quiera siempre que se sienta cómodo: “La moda al fin y al cabo es un arte, una extensión de nuestra personalidad”. En la misma línea vistieron Sheila Martínez y Luisa León, de Ponferrada, que se estrenan en el Boombastic con un mantón agujereado, “mucho brillo y siempre de negro”.

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Mañana, sábado, el festival vivirá sus últimos conciertos en Asturias por todo lo alto. Algunos de los artistas más relevantes serán C Marí (18.10), Juicy BAE (20.50), Hijos de la Ruina/Natos y Waor & Recycled J (22.30), Kidd Keo (1.00) o el dj set de Metrika (4.40).