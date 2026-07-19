El Boombastic se despide de Asturias por todo lo alto y los "bombis" ya lo echan de menos: “Me da pena que no se haga más”

Ha sido un adiós con esperanza de que se convierta en un "hasta luego". El festival Boombastic se despidió ayer de Llanera en su "Last Dance" (último baile) antes de poner rumbo fuera de España, al menos por un tiempo. Los organizadores buscan un lugar en el que el mercado esté menos saturado y Llanera echará de menos a sus “bombis”, que cerraron su estancia de tres días en La Morgal por todo lo alto, con actuaciones de "Hijos de la Ruina" (Natos y Waor junto a Recycled J), C Marí o Metrika, entre otros.

El cántabro Izan González, procedente de Los Corrales de Buelna, se estrenó en el Boombastic justo en la edición de despedida. Eso sí, se lleva una “experiencia única”. “Vinimos un colega y yo de calentada, pero habiéndolo vivido este año, sí que me da pena que no se haga más”, expresa González, a lo que añade que él y sus amigos tendrán que buscar “otro festival por el Norte”.

De este "último baile" en Llanera se queda con JC Reyes -“me flipó”, asegura-, pero confiesa que ya acumula demasiado cansancio de dormir en una tienda de campaña: “"Es un poco ruina y nos cayó la lluvia, aunque con la lona encima de la tienda aguantamos bien”. JC Reyes fue, de hecho, uno de los artistas más aclamados de la segunda jornada del festival. El artista sevillano irrumpió en el escenario principal con varias motos y múltiples cañones de fuego. “Fue la mejor actuación, nunca defrauda”, coincide en destacar el ovetense Lucas Pérez.

En cambio, para Paula Pena y Estela Souto, llegadas desde la localidad coruñesa de Carballo, fue Saiko quien más sobresalió, aunque también destacan a Lorna y al propio JC Reyes. “Con Saiko quedé en shock”, comenta Pena, mientras que Souto apunta también a “las peleas”, una de los eventos que se organizaron en el camping del festival. Además del ring de boxeo que se colocó cerca de las tiendas, se llevaron a cabo actividades como fútbol, pañuelo, baloncesto 3x3 o pilates.

Ellas aprovecharon que era el último año que se celebraba y que les encantaba el cartel para comprar la entrada, al igual que hizo el también coruñés Ángel Chans. “Yo, sobre todo, vine por el cartel; ya había venido otros dos años y este estaba muy bien”, asegura. En su caso, se va de asturias enamorado de María Becerra: “Estuvo muy bien, se curra mucho la puesta en escena y canta genial”. De cara al año que viene, ya busca como alternativa otro festival asturiano: el Riverland de Arriondas.

Mejora en la distribución de los escenarios

El ovetense Óscar Sánchez se apuntó a la cita de La Morgal por cuarta vez. Con lo que tiene elementos de juicio de sobra para valorar este "último baile" del Boombastic, que desplegó diez, lo que permitió “disfrutar mejor de la música”. “Otros años había mucho barullo. Este año se está más cómodo durante el festival”, resalta Sánchez. En su caso, la despedida del festival es especialmente dolorosa, tras tantas ediciones a sus espaldas. “Ya era algo mítico”, señala con tristeza.

Junto a Sánchez camina Lucas Pérez, también de Oviedo, que explica que aunque hay muchos artistas que le gustan del cartel de este año, “la mejor edición fue sin duda la del 2023”. También explica cómo ha mejorado la experiencia y es comprensivo con que el festival se vaya de Asturias. “Me fastidia, pero lo entiendo; es normal que tengan que buscar nuevos horizontes”, asume.

También de Asturias, desde La Felguera, vienen Xurde Carreño e Isabel Ríos, quienes asumen la pérdida del festival y lo cambiarán “por otro donde haya movimiento”. Carreño ya estuvo en 2025, y gracias a esa experiencia y a que a partir del año que viene no la podrá repetir, cogió las entradas nada más salir a la venta. “Me gusta tener mucha música todo el rato e ir moviéndonos de concierto en concierto, pero en mi opinión el cartel de este año era algo peor”, señala este fan de la música argentina. Eso sí, marcado en rojo tenía en su programa la actuación de "YSY A".

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Ríos, por su parte, se estrenó en este “last dance” gracias al bono cultural. Y no se arrepiente: “Hay muy buen ambiente, además tienes mucha variedad; si no te gusta un artista, te vas a ver a otro”. Además, confía en que, pese a la marcha del festival, lleguen otras novedades al panorama musical de la región: “A ver si traen cosas nuevas”.