El Boombastic hace la maleta y dice adiós en una edición con más de 70.000 personas, que deja buen sabor de boca en Llanera: "Ha estado muy bien"

El Boombastic dice adiós dejando buen sabor de boca entre los que han participado en una edición por la que han pasado más de 70.000 personas durante los días del festival, según las cifras aportadas por los responsables del Centro de Coordinación de Operativa Local (Cecopal).

En la mañana de este domingo las calles de Posada y en mayor medida las de Lugo, más cercanas a La Morgal, donde se celebró el evento, eran un goteo constante de jóvenes cargados de maletas, bolsas, tiendas de campaña, sillas y mesas plegables y otros enseres con los que han convivido en un fin de semana intenso de conciertos y fiesta entre amigos.

Markel Reguera y Miriam Iturralde, este domingo, en Lugo de Llanera. / P. T.

"Hemos estado los días del festival, del primero al último. Ha estado muy bien todo, los conciertos, el montaje y las instalaciones en general bien", indicaban este mediodía Markel Reguera y Miriam Iturralde, cerca de la estación de tren de Lugo y cargados con sus mochilas para emprender el regreso a casa, en Bilbao.

Reconocen que no han conocido mucho los alrededores del recinto del festival, ya que se han quedado dentro prácticamente todo el tiempo, incluso para comer. También de Bilbao es el grupo de Eidel Fuenteseca e Ione Abrisqueta, que cruzan pasadas las doce del mediodía el paso de cebra que lleva a la estación de tren de Lugo.

Eidel Fuenteseca e Ione Abrisqueta, este domingo, yendo a coger el tren en Lugo. / P. T.

Ellas llevan cinco días en Llanera. "Vinimos antes porque dos días antes de empezar también había fiesta", señalan en referencia a las actividades previas del festival.

"Todo muy bien la verdad, conciertos y todo genial", coinciden cargadas con maletas con ruedas, esterillas, mochilas y con un evidente cansancio que no evita que sean muy amables con quien les pregunta por la experiencia, como sucede en el caso de la mayoría de jóvenes que acuden, eso sí, con algo de prisa, a la estación, para ver si llegan a tiempo para coger el tren.

El Festival Boombastic ha celebrado su última edición en Llanera, su "Last Dance" (último baile). Los organizadores tienen previsto llevar el evento fuera de España, al menos por un tiempo, pues buscan un lugar en el que el mercado esté menos saturado, según explicaron al inicio de la cita de este año.