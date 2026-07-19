Temporada de bodas en Llanera, con enlaces civiles cada fin de semana y concejales que se desplazan para que ceremonia y banquete puedan celebrarse en el mismo lugar
Cristina Castro y Gabriel Gallego, ella de Gijón y el de Oviedo, contrajeron matrimonio este sábado en el palacio de Villabona
P. T.
Llanera está en plena temporada de bodas, con los complejos dedicados a este tipo de celebraciones con agendas llenas durante todo el verano, época en la que se concentra buena parte de enlaces civiles del año, que en el municipio pueden llegar a rondar el centenar cada ejercicio.
Las numerosas ceremonias que tienen lugar en el concejo se producen por los muchos establecimientos dedicados a este tipo de eventos que se localizan en Llanera y al hecho de que el Ayuntamiento accede a que los concejales se desplacen a ellos para oficiar, una circunstancia que contribuye de manera notable a su éxito como "concejo nupcial".
Entre los enlaces de este fin de semana, el de Cristina Castro y Gabriel Gallego, ella de Gijón y el de Oviedo, que celebraron su boda en el palacio de Villabona. A Llanera llegaron porque conocieron este espacio que acoge eventos "y les encantó" el lugar, uno de los palacios históricos del municipio, ubicado además en una localidad con mucha historia vinculada, entre otros aspectos, al ferrocarril y a la minería.
- Marino González, organizador del festival Bombastic: "El futuro de Boombastic está lejos de España, pero no podemos hablar de un adiós definitivo"
- Estaban destinados el uno para el otro': la boda de dos amigos de toda la vida que se dieron el 'sí quiero' en Llanera
- El conductor que intentó engañar a la Guardia Civil en Llanera: quiso culpar del accidente a su acompañante, que estaba inconsciente y herido grave
- De los combates de caballeros a la orquesta Panorama y el concierto de Leire Martínez (ex de la "La Oreja de Van Gogh"): el programa completo de los Exconxuraos en Llanera
- La cantante del Boombastic que tuvo que cancelar a última hora su actuación en Asturias porque casi se pone de parto: 'Podría haber dado a luz en el escenario
- Álvaro González, de 23 años, estudió el grado de FP de Logística y Transporte y no le hizo falta buscar trabajo: 'Me contrataron el mismo día en el que acabé las prácticas
- Licencia para la obra del nuevo súper de Lugo de Llanera: estará en la zona de la Avenida de Pando y tendrá casi 750 metros cuadrados
- Marino González, sobre la despedida (o 'hasta pronto') del Boombastic en Llanera: “Mientras esto sea un campo de batalla, vamos a tierras fértiles a sembrar”