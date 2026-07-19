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Temporada de bodas en Llanera, con enlaces civiles cada fin de semana y concejales que se desplazan para que ceremonia y banquete puedan celebrarse en el mismo lugar

Cristina Castro y Gabriel Gallego, ella de Gijón y el de Oviedo, contrajeron matrimonio este sábado en el palacio de Villabona

Cristina Castro y Gabriel Gallego, este sábado, en el palacio de Villabona.

Cristina Castro y Gabriel Gallego, este sábado, en el palacio de Villabona. / J. A.

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P. T.

Oviedo

Llanera está en plena temporada de bodas, con los complejos dedicados a este tipo de celebraciones con agendas llenas durante todo el verano, época en la que se concentra buena parte de enlaces civiles del año, que en el municipio pueden llegar a rondar el centenar cada ejercicio.

Las numerosas ceremonias que tienen lugar en el concejo se producen por los muchos establecimientos dedicados a este tipo de eventos que se localizan en Llanera y al hecho de que el Ayuntamiento accede a que los concejales se desplacen a ellos para oficiar, una circunstancia que contribuye de manera notable a su éxito como "concejo nupcial".

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Entre los enlaces de este fin de semana, el de Cristina Castro y Gabriel Gallego, ella de Gijón y el de Oviedo, que celebraron su boda en el palacio de Villabona. A Llanera llegaron porque conocieron este espacio que acoge eventos "y les encantó" el lugar, uno de los palacios históricos del municipio, ubicado además en una localidad con mucha historia vinculada, entre otros aspectos, al ferrocarril y a la minería.

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