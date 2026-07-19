Tres días de Boombastic sin incidencias graves, balance del plan de seguridad del gran festival que dice adiós en Llanera

No ha habido incidencias graves durante los tres días de duración del Festival Boombastic, pese a la alta afluencia, con más setenta mil personas, y casi diez mil acampadas desde el pasado martes en las instalaciones de La Morgal. Así lo señala el comunicado hecho público por el jefe del puesto de mando avanzado del Centro de Coordinación de Operativa Local (Cecopal), Miguel Romano, a modo de balance del plan que se ha desplegado para que este multitudinario evento de Llanera se desarrollase con seguridad y sin problemas.

Por Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Llanera de fecha 9 de julio de 2026 se acordó declarar la aplicación del Plan de Emergencias Municipal con motivo de la celebración del festival, designando a Romano como jefe del puesto de mando avanzado.

"El plan operativo desplegado tanto en prevención como en seguridad ha sido todo un éxito gracias al esfuerzo de todos los integrantes del Plan de Seguridad, que fue presentado por la Junta de Seguridad municipal, expuesto también en la Junta de Seguridad de la Delegación del Gobierno previas al evento. Tanto su implantación como desarrollo, tras la finalización del evento, ha sido un éxito constatable, con una magnífica coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal de seguridad privada del Grupo Serveco, servicios sanitarios de Transinsa, Ayuntamiento de Llanera, otras empresas auxiliares y promotores de evento", indicó Romano a través de un comunicado.

La nota también hace referencia a la incidencia "con un miembro de seguridad privada de la empresa CWS Asturias, que tenía un contrato específico con la promotora del evento únicamente en la zona de acampada para vigilancia del supermercado, zona de ocio y escenario de acampada".

Indica que lo ocurrido "fue que un vigilante de seguridad portaba en su uniforme como dotación de seguridad materiales no homologados para personal de seguridad privada, en este caso, defensa de mayor longitud de lo reglamentario, kubotan de presión metálico, entre otros objetos, realizando la Unidad de Seguridad Privada de Policía Nacional las inspecciones de comprobación in situ oportunas durante los días del festival, no existiendo ningún otro tipo de incidencia sobrevenida sobre este tema ni en hechos, ni en acciones entre las partes implicadas".

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Romano destaca también su agradecimiento al Ayuntamiento de Llanera "la confianza depositada", así como a todos los integrantes del Centro de Coordinación de Operativa Local, que "hemos contribuido en la búsqueda de lo que mejor sabemos hacer, una gestión efectiva, eficiente y profesional, con un trabajo serio, dentro del marco legal, para ofrecer prevención y seguridad a los asistentes de los grandes eventos estivales, asumiendo dicha responsabilidad con el mayor rigor y buen servicio a la ciudadanía".