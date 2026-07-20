El Boombastic a vista de dron: la Guardia Civil hace balance del festival, en el que desplegó a 405 efectivos

Balance de la Guardia Civil en el Boombastic, donde ha desplegado a 405 efectivos durante los seis días en los que ha participado en el operativo para dar cobertura a las necesidades del evento.

"Se puede considerar que el balance ha sido positivo, teniendo en cuenta el número de asistentes, que han sido más de 70.000 personas", valora la Guardia Civil, que especificó que, en total, se produjeron dos detenciones y 230 infracciones.

Entre estas últimas, destacan 212 por consumo o tenencia de droga en la vía pública, seguidas de 6 por portar o exhibir armas blancas, 2 por desobediencia o resistencia a agente de la autoridad, 3 por faltas de respeto a Agente de la Autoridad, y 7 a diversas normativas nacionales. La droga intervenida ha sido en su mayoría hachís y marihuana, decomisándose también, tusi (cocaína rosa), cocaína, MDMA y pastillas, precisa la nota de la Benemérita.

La Guardia Civil contó con la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), Equipo Roca, Equipo @, Pegaso, Seprona, Patrullas Fiscales, Servicio Cinológico, Sector de Tráfico, Policía Judicial y Patrullas territoriales de Seguridad Ciudadana.

El dispositivo también operó con el Servicio Aéreo de la Guardia Civil de Asturias y con la Unidad Aérea (drones), "que con vuelos continuos han estado supervisando el recinto, dando apoyo al resto de las unidades que desde tierra requiriesen su visión amplia de la zona, pudiendo en caso de haber sido necesario dar una respuesta ágil y eficaz".

Como en años anteriores se ha contado con el apoyo externo del Grupo de Reserva y Seguridad (G.R.S.) con base en Pontevedra, unidad especialista en control de masas, y en dar apoyo rápido en situaciones de emergencia que pudiesen surgir. Asimismo, como es habitual "en todos los eventos de grandes concentraciones de personas que se encuentran fuera de los cascos urbanos, se instaló en uno de los accesos al recinto un vehículo con capacidad para recogida de denuncias y atención al ciudadano, sirviendo al mismo tiempo de Puesto de Mando Avanzado".

La celebración del evento "ha sido tranquila, sin incidencias reseñables, dado el elevado número de personas que asisten a estas celebraciones, que en este año ha sido en torno a 70.000", concluye la Guardia Civil.

Noticias relacionadas

En el caso de las dos detenciones, la primera se llevó a cabo la tarde del día 15, "al intervenirse a uno de los asistentes un total de 20 pastillas de éxtasis cuyo peso arrojó 20 gramos, preparadas para su venta y distribución al menudeo, así como 2 gramos de cocaína y 9 de hachís". "El segundo detenido fue en la noche del día 18, por un delito de resistencia y desobediencia a Agente de la Autoridad. El detenido se dio a la fuga empujando a uno de los componentes de la Guardia Civil que intentaba identificarlo, oponiendo resistencia ante su detención", precisó la Guardia Civil.