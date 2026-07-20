Eva María Pérez, alcaldesa de Llanera: "El Boombastic fue un éxito y el concejo demostró de nuevo su capacidad para acoger un festival de esta magnitud"

Un balance positivo, pues "fue un éxito un año más" y un evento a través del que Llanera demostró de nuevo que cuenta con infraestructura y capacidad de organización para acoger un festival de esta magnitud. La valoración corresponde a la alcaldesa del municipio, Eva María Pérez, que tuvo en primer lugar un agradecimiento para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a todos los agentes, también a la Policía Local de Llanera y a la de Siero, que colaboró y reforzó estos días, así como a todos los equipos de seguridad e integrantes en general del despliegue que se supervisó desde el Centro de Coordinación de Operativa Local (Cecopal).

"Cuando estás muchas horas en el Cecopal vas viendo la coordinación y cómo trabajan, que es impresionante. Ese buen hacer logra que sea un éxito también en cuanto a seguridad", destacó la regidora, "muy contenta" con el balance que puede hacer de esta cita. Subrayó además algo que viene siendo habitual en los años en los que el Boombastic se ha celebrado en Llanera y es el "comportamiento ejemplar de los jóvenes, su educación y saber estar", dijo la Alcaldesa.

Ella lo ha vivido desde sus inicios en el municipio, siendo edil de Festejos con Gerardo Sanz como regidor. Es la primera vez que lo celebra como Alcaldesa y, aunque de momento este es el último en Llanera, incide en el potencial del municipio para acoger siempre eventos de este nivel.

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"Aunque somos un municipio que no llega a 15.000 habitantes, Llanera ha demostrado que tiene capacidad e infraestructura suficiente para albergar un festival de esta categoría", señaló Pérez. Incidió en que fue "todo un éxito, todo dentro de la normalidad, tranquilo, lógicamente siempre hay algo, porque es muchísima gente la que mueve Llanera esos días, pero demostramos un año más que un festival así puede venir a Llanera los años que quiera", concluyó.