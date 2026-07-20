Eva María Pérez, alcaldesa de Llanera: "El Boombastic fue un éxito y el concejo demostró de nuevo su capacidad para acoger un festival de esta magnitud"
La regidora agradece el "impresionante trabajo" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local y de todos los integrantes del plan de seguridad y destaca también el comportamiento "ejemplar de los jóvenes"
Un balance positivo, pues "fue un éxito un año más" y un evento a través del que Llanera demostró de nuevo que cuenta con infraestructura y capacidad de organización para acoger un festival de esta magnitud. La valoración corresponde a la alcaldesa del municipio, Eva María Pérez, que tuvo en primer lugar un agradecimiento para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a todos los agentes, también a la Policía Local de Llanera y a la de Siero, que colaboró y reforzó estos días, así como a todos los equipos de seguridad e integrantes en general del despliegue que se supervisó desde el Centro de Coordinación de Operativa Local (Cecopal).
"Cuando estás muchas horas en el Cecopal vas viendo la coordinación y cómo trabajan, que es impresionante. Ese buen hacer logra que sea un éxito también en cuanto a seguridad", destacó la regidora, "muy contenta" con el balance que puede hacer de esta cita. Subrayó además algo que viene siendo habitual en los años en los que el Boombastic se ha celebrado en Llanera y es el "comportamiento ejemplar de los jóvenes, su educación y saber estar", dijo la Alcaldesa.
Ella lo ha vivido desde sus inicios en el municipio, siendo edil de Festejos con Gerardo Sanz como regidor. Es la primera vez que lo celebra como Alcaldesa y, aunque de momento este es el último en Llanera, incide en el potencial del municipio para acoger siempre eventos de este nivel.
"Aunque somos un municipio que no llega a 15.000 habitantes, Llanera ha demostrado que tiene capacidad e infraestructura suficiente para albergar un festival de esta categoría", señaló Pérez. Incidió en que fue "todo un éxito, todo dentro de la normalidad, tranquilo, lógicamente siempre hay algo, porque es muchísima gente la que mueve Llanera esos días, pero demostramos un año más que un festival así puede venir a Llanera los años que quiera", concluyó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marino González, organizador del festival Bombastic: "El futuro de Boombastic está lejos de España, pero no podemos hablar de un adiós definitivo"
- Estaban destinados el uno para el otro': la boda de dos amigos de toda la vida que se dieron el 'sí quiero' en Llanera
- El conductor que intentó engañar a la Guardia Civil en Llanera: quiso culpar del accidente a su acompañante, que estaba inconsciente y herido grave
- De los combates de caballeros a la orquesta Panorama y el concierto de Leire Martínez (ex de la "La Oreja de Van Gogh"): el programa completo de los Exconxuraos en Llanera
- La cantante del Boombastic que tuvo que cancelar a última hora su actuación en Asturias porque casi se pone de parto: 'Podría haber dado a luz en el escenario
- Álvaro González, de 23 años, estudió el grado de FP de Logística y Transporte y no le hizo falta buscar trabajo: 'Me contrataron el mismo día en el que acabé las prácticas
- Licencia para la obra del nuevo súper de Lugo de Llanera: estará en la zona de la Avenida de Pando y tendrá casi 750 metros cuadrados
- Marino González, sobre la despedida (o 'hasta pronto') del Boombastic en Llanera: “Mientras esto sea un campo de batalla, vamos a tierras fértiles a sembrar”