Llanera incorpora a su sede electrónica una opción para tramitar con mayor agilidad las autorizaciones para espectáculos y actividades recreativas

Agilizar la obtención de permisos para espectáculos y actividades recreativas de carácter extraordinario. Es el objetivo del nuevo trámite que el Ayuntamiento de Llanera acaba de incorporar a su sede electrónica para facilitar la gestión de este tipo de expedientes. Pueden hacer uso de esta opción ciudadanos, empresas, asociaciones y Administraciones que promuevan eventos cuyas características se ajusten a unas determinadas circunstancias, "aquellos de naturaleza temporal y que no se ajustan a las condiciones de una licencia municipal previa".

A través de este trámite, las solicitudes podrán presentarse tanto de manera electrónica como presencial, debiendo realizarse, con carácter general, al menos un mes antes de la celebración de la actividad, aunque el Ayuntamiento recomienda una antelación mínima de tres meses.

Entre la documentación que deberá aportarse figuran la "descripción detallada de las actividades previstas, planos de las instalaciones, seguros de responsabilidad civil, planes de emergencia o autoprotección, certificados técnicos y, en su caso, documentación específica relacionada con instalaciones temporales, uso de pirotecnia, venta de alimentos o medidas de control acústico".

Asimismo, el procedimiento contempla la realización de informes técnicos, inspecciones previas y la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes y el correcto desarrollo de los eventos, explica el Ayuntamiento.

La medida se enmarca en la normativa autonómica reguladora de los espectáculos públicos y actividades recreativas, y busca establecer un procedimiento homogéneo de funcionamiento municipal.

El concejal de Festejos, José Antonio González, valoró que “la puesta en marcha de este nuevo procedimiento aporta mayor claridad y seguridad en la tramitación de este tipo de actividades, facilitando su organización, y reforzando el compromiso del Ayuntamiento con una gestión administrativa más ágil y cercana”.

“El objetivo es facilitar la organización de eventos en Llanera, ofreciendo un marco claro, seguro y ordenado que contribuya al éxito de las actividades y al dinamismo social y cultural del concejo”, subrayó José Antonio González. La información completa sobre este procedimiento, así como la documentación requerida para su tramitación, ya puede consultarse a través de la página web y la sede electrónica municipal.

La Oficina Técnica será la encargada de la tramitación e impulso de estos expedientes, garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos "y una respuesta coordinada y eficaz a las solicitudes presentadas".

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González puso en valor la labor desarrollada por la Oficina Técnica municipal, señalando que “pone de manifiesto el compromiso y la capacidad de los servicios municipales para seguir avanzando hacia una administración más moderna, cercana y preparada para dar respuesta a las nuevas necesidades de la ciudadanía”.