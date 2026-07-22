Llanera estrena punto limpio, uno de los mayores de Asturias: "Era un servicio necesario"

Llanera acaba de poner en marcha su esperado punto limpio, una infraestructura largamente demandada que permitirá a los vecinos depositar de forma gratuita aquellos residuos que, por su volumen o peligrosidad, no pueden eliminarse a través de los contenedores convencionales. La instalación, promovida por el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) en una parcela municipal situada en Abarrio, parroquia de Rondiella, ha supuesto una inversión de 1,46 millones de euros, cofinanciada con fondos europeos NextGenerationEU.

La inauguración contó con la presencia del consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias y presidente de Cogersa, Alejandro Calvo, acompañado por la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, la gerente del consorcio, Paz Orviz, y otros representantes institucionales. Calvo destacó que la nueva instalación pasa a formar parte de la red territorial de Cogersa como el punto limpio número 25 y subrayó que se trata de una de las infraestructuras de mayor tamaño de toda Asturias. "Hace unos meses estábamos iniciando las obras y hoy ya lo hemos terminado", señaló el consejero, quien mostró su satisfacción por haber cumplido los plazos previstos y poder poner el servicio a disposición de los vecinos de forma inmediata.

Inversión

El responsable autonómico incidió en que este tipo de equipamientos resultan "fundamentales" para seguir mejorando las cifras de recogida separada y avanzar en el cumplimiento de los objetivos medioambientales. "Queremos facilitar al máximo que tanto los ciudadanos como las empresas puedan hacer una parte muy importante del trabajo, que es separar correctamente los residuos", afirmó.

Calvo destacó igualmente el esfuerzo inversor realizado, cercano al millón y medio de euros, y puso en valor la cofinanciación europea recibida a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. "Ha sido una oportunidad adicional que hemos querido y podido aprovechar", indicó, antes de animar a vecinos y empresas a hacer uso de unas instalaciones llamadas a convertirse en una herramienta esencial para el reciclaje en el concejo.

Por su parte, la alcaldesa de Llanera calificó la inauguración como "un hito muy importante" para el municipio tras años de trabajo administrativo y de coordinación entre las distintas administraciones implicadas. Eva María Pérez quiso agradecer expresamente la colaboración del Principado y de Cogersa para sacar adelante un proyecto que considera estratégico para el concejo. "Llanera da un paso adelante en política de reciclaje y economía circular", afirmó, al tiempo que mostró su deseo de ver pronto la instalación plenamente operativa y utilizada por los vecinos. "Era una infraestructura muy necesaria para Llanera", resumió.

Gratis para particulares

El nuevo punto limpio estará atendido por personal de Cogersa y abrirá de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 19.00 horas, además de los sábados de 9.00 a 14.30 horas. El servicio será gratuito para los particulares, que podrán entregar residuos especiales del hogar como muebles, colchones, maderas, restos de poda, chatarra, neumáticos, plásticos de gran tamaño, escombros procedentes de pequeñas obras domésticas y otros residuos voluminosos.

La instalación también cuenta con espacios específicos para la recogida de residuos peligrosos, entre ellos pilas, baterías, aceites minerales y vegetales, pinturas, disolventes, envases con restos de productos químicos, aparatos eléctricos y electrónicos, lámparas, tubos fluorescentes, bombillas de bajo consumo, además de ropa usada y libros. Asimismo, los pequeños empresarios y trabajadores autónomos podrán utilizar el punto limpio para gestionar determinados residuos derivados de su actividad económica, abonando la tarifa de tratamiento establecida por Cogersa.

El recinto ocupa una superficie de 5.146 metros cuadrados, sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento de Llanera y completamente urbanizada para este fin. Se trata de una de las instalaciones de mayor dimensión de la red asturiana de puntos limpios.

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El complejo dispone de dos plataformas a distinta altura, nueve contenedores de gran capacidad para residuos voluminosos, marquesinas destinadas al almacenamiento de residuos peligrosos y aparatos eléctricos y electrónicos, además de un edificio de oficinas para el personal. El proyecto incluyó también la construcción del vial de conexión con la carretera AS-17, mejorando el acceso al recinto. Cogersa será la entidad encargada de la explotación, mantenimiento y conservación de unas instalaciones que permanecerán cerradas y vigiladas.