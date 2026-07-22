Llanera mantiene abierto el plazo para inscribirse en el Concurso-Exposición de Ganado Equino

El I Concurso-Exposición de Ganado Equino de Llanera se celebrará los días 6, 7, 8 y 9 de agosto de 2026 y el plazo para inscribirse finaliza este viernes. Todos los ganaderos interesados en participar deberán formalizar su propuesta de preinscripción, que será valorada por la Comisión de Admisión del Ayuntamiento de Llanera, encargada de determinar la idoneidad de los ejemplares propuestos y de formalizar posteriormente la inscripción definitiva.

Tal y como explican desde el Ayuntamiento de Llanera, para formalizar la solicitud el ganadero deberá cubrir la ficha de preinscripción con los datos del titular de la explotación y de los animales propuestos, y enviarla junto con la siguiente documentación: copia del documento oficial de identificación equina (pasaporte) de cada animal y, en el caso de ejemplares de razas puras, copia de la carta o certificado genealógico.

Asimismo, hay que adjuntar el certificado de titularidad de la cuenta bancaria en la que se abonarán, mediante transferencia, las ayudas por participación y transporte, así como los premios que pudieran obtenerse.

En los siguientes enlaces se encuentran disponibles para su descarga los tres documentos necesarios: la ficha de preinscripción, el reglamento del certamen y la relación de secciones y premios.

Toda la documentación deberá remitirse por correo electrónico a la dirección eventos@clinicaveterinariallanera.es, indican desde el Ayuntamiento de Llanera, que también facilita un número de contacto telefónico para cualquier consulta o aclaración relacionada con la preinscripción o el desarrollo del certamen, el 682 721 830.

Tradicionalmente, en agosto, Llanera celebraba su Concurso Exposición de Ganado Vacuno. Este año, a causa de la crisis sanitaria provocada por la dermatosis nodular contagiosa, no es posible y se ha decidido mantener la cita con el sector primario aunque enfocando la cita al ganado equino.

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Así, en esta ocasión, el certamen sustituye de manera excepcional al tradicional concurso de vacuno. El evento se desarrollará en el ferial municipal, en Ables.