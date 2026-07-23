Esperanza Martín descifra los secretos de Lucus Asturum en las visitas guiadas al yacimiento: "Merece muchísimo la pena venir"

"No contaba con esto, me habían hablado de ello, pero es fascinante, sobre todo porque los puedes ver trabajar y lo explican fenomenal, merece muchísimo la pena venir y, si puedo, volveré", comentó Marta Molinos, ovetense afincada en Madrid que este miércoles visitó el yacimiento arqueológico de Lucus Asturum en la finca de La Rectoral, en Lugo de Llanera. Fue una de las participantes en los recorridos guiados y gratuitos que hace de forma magistral y muy entretenida la directora de la excavación, Esperanza Martín, y de los que puede disfrutarse los miércoles y domingos, a las 12.00 horas, mientras duren los trabajos de campo, que se extenderán hasta la primera semana de agosto.

Martín, con una explicación amena y a la vez precisa, se metió al público en el bolsillo, que la escuchó muy interesado para no perder detalle del relato de la arqueóloga, que lidera la investigación de Lucus Asturum desde 2015. "Estoy atentísimo porque son muchos datos y cosas y para alguien que no sabe es complicado de asimilar, pero lo explican tan bien que merece la pena porque aprendes", dijo Enrique de Celis, llegado desde León para conocer el yacimiento.

La arqueóloga les introdujo en Lucus Asturum dando cuenta de algunos de los increíbles hallazgos que han realizado en las últimas campañas, como las vajillas votivas, de uso ritual, o la suela de calzado romano que descubrieron en un pozo colmatado de barro. "Es única en Europa", dijo Martín sobre el hallazgo de parte de un zapato.

Este 2026 están trabajando en un área con una casa romana sobre la que están superpuestos vestigios de la Edad Media, con una construcción religiosa, con torre, y múltiples enterramientos de esa época. Hay, por ejemplo, un individuo joven, probablemente un cargo religioso, que ocupa un lugar privilegiado en los enterramientos. Han contabilizado entre 100 y 120 tumbas, muchas de ellas de bebés y neonatos: "Son los que tienen más ajuar, se nota que eran tratados con más cariño porque en el resto de tumbas no tenemos ajuares. Hemos encontrado colgantes que son extraordinariamente útiles", precisó la directora de Lucus Asturum.

También están obteniendo "un volumen de materiales masivo", con entre 3.000 y 4.000 piezas que están tratando en el laboratorio, instalado en el centro social de Villabona y que también se puede visitar los martes y jueves, a las 12.00 horas. "Me ha parecido muy interesante ver el paso del tiempo en el yacimiento, con la zona romana y la medieval, la estratificación se ve perfectamente", señaló Ana José, otras de las visitantes.

Otro de los datos que gustó mucho a los asistentes fue conocer que una de las tumbas había sido ocupada por un varón de entre 20 y 30 años en el momento de su muerte presentaba unas lesiones muy graves en la columna, que no le permitían moverse desde temprana edad. "Tuvo que sufrir un accidente brutal de niño, estuvo durante prácticamente toda su vida sin poder moverse ni levantarse, pero la sociedad cuidó de este ser humano", resumió Martín.

También se quedaron con ganas de saber más sobre uno de los enterramientos, donde encontraron los cuerpos de un varón, una mujer y un bebé que fueron inhumados en distintos momentos: "¿Había una relación vinculante entre ellos? ¿Eran hermanos o amantes, fue primero el varón y después la mujer o a la inversa?", se preguntó la científica. Unos datos que obtendrán con los análisis y estudios a los que someten cada pieza que extraen de Lucus Asturum en el laboratorio.

Un laboratorio, también abierto al público, que "merece mucho la pena ir porque está todo ordenado y clasificado", afirmó Javier Cortés, historiador y vecino de Lugo que participa como voluntario en la excavación, donde reciben de buen grado nuevas manos para trabajar en el yacimiento, en lo que denominan "arqueología social".

"Lo mejor es que hemos podido ver cómo trabajan, hemos estado en Altamira, Atapuerca y el Valle de los Neandertales y te lo tienes que imaginar. Aquí están trabajando en directo, que haya alguien que te lo explique así es una maravilla", valoró Gonzalo Amaro, natural de Pontevedra, al finalizar la visita guiada, de la que también destacó el hecho de que sea gratuita.

Los presentes también conocieron la iniciativa para que, una vez finalizadas las excavaciones, el lugar se adapte como un museo al aire libre, con el yacimiento abierto pero sellado y protegido, para que todo el mundo lo pueda ver y visitar mediante el empleo de las nuevas tecnologías. Es el objetivo que persigue el Ayuntamiento de Llanera tras la declaración de Lucus Asturum como Bien de Interés Cultural (BIC) por su importancia como testimonio fundamental de la ocupación del área central de Asturias en época romana y medieval.

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Los trabajos continúan sin parar todos los días en la finca de La Rectoral, donde el equipo liderado por Martín está sacando a la luz un gran pedazo del asentamiento de Roma en Asturias mientras dan cuenta con luz y taquígrafos de los hallazgos que cada campaña descubren en Llanera para disfrute de todos, aquellos que se acercan a conocer Lucus Asturum: "Aunque nos quedemos con un 2 por ciento de lo que nos explican, vale la pena", concluyó Molinos.