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Ya hay fecha para la excursión de los jubilados y pensionistas de Llanera a la Feria de Muestras de Asturias: es gratuita pero es necesario inscribirse

La reserva de plaza puede realizarse el 27 de julio en el Centro Social de Posada, y el 28 de julio en la sede de los Servicios Sociales de Lugo

Los jubilados y pensionistas de Llanera visitan FIDMA

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Los jubilados y pensionistas de Llanera visitan FIDMA / C. V.

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Posada de Llanera

El Ayuntamiento de Llanera ya tiene preparada la visita para jubilados y pensionistas del concejo que cada año organiza a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), que se celebra del 1 al 16 de agosto. El viaje con salida desde Posada y Lugo está previsto para el 6 de agosto y la actividad es gratuita. Cuenta con plazas limitadas, por lo que es necesario inscribirse.

La organización corre a cargo de la concejalía de Bienestar Social y las inscripciones pueden realizarse el 27 de julio en el Centro Social de Posada, y el 28 de julio en la sede de los Servicios Sociales de Lugo. En ambos casos el horario para apuntarse es de 10.00 a 13.00 horas.

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El transporte es gratuito, con salida a las 14.00 horas tanto desde Posada (IES Posada) como desde Lugo (Casa Municipal de Cultura). En la actividad colabora Oquendo.

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