Verano en Llanera para jóvenes de 12 a 20 años con talleres de cómic, manga, figuras de yeso o pulseras de hilo y abalorios
Las actividades se desarrollarán en Soto y en Lugo durante varios días
Llanera no para en agosto y también tiene programa para los más jóvenes, con propuestas de ocio para los que quieren hacer algo diferente en los días de vacaciones. Así se ofertan varios talleres de temáticas diversas y dirigidos a vecinos de entre 12 y 20 años. Todos son gratuitos y el plazo de inscripción se abre el 27 de julio a través de la Oficina Joven de Llanera (oij@llanera.es).
El Ayuntamiento llanerense ofrece un taller de pulseras de hilo y abalorios para los días 18, 19 y 21 de agosto, de 11.00 a 13.00 horas, y que se desarrollará en el centro social de Lugo de Llanera. Habrá otro los días 24 y 26 de agosto, sobre esculturas de yeso, en el Espacio Joven de Soto, en horario de 17.30 a 19.00 horas.
Por último, los días 20, 25 y 27 de agosto, de 11.00 a 13.00 horas, se celebrará un taller de cómic y manga en el salón del centro social de Lugo de Llanera.
Todas las actividades forman parte del programa municipal "Verano en Llanera", que cuenta con el apoyo de la Oficina Joven y del Principado.
- Marino González, organizador del festival Bombastic: "El futuro de Boombastic está lejos de España, pero no podemos hablar de un adiós definitivo"
- Estaban destinados el uno para el otro': la boda de dos amigos de toda la vida que se dieron el 'sí quiero' en Llanera
- El conductor que intentó engañar a la Guardia Civil en Llanera: quiso culpar del accidente a su acompañante, que estaba inconsciente y herido grave
- De los combates de caballeros a la orquesta Panorama y el concierto de Leire Martínez (ex de la "La Oreja de Van Gogh"): el programa completo de los Exconxuraos en Llanera
- La cantante del Boombastic que tuvo que cancelar a última hora su actuación en Asturias porque casi se pone de parto: 'Podría haber dado a luz en el escenario
- Álvaro González, de 23 años, estudió el grado de FP de Logística y Transporte y no le hizo falta buscar trabajo: 'Me contrataron el mismo día en el que acabé las prácticas
- Licencia para la obra del nuevo súper de Lugo de Llanera: estará en la zona de la Avenida de Pando y tendrá casi 750 metros cuadrados
- Marino González, sobre la despedida (o 'hasta pronto') del Boombastic en Llanera: “Mientras esto sea un campo de batalla, vamos a tierras fértiles a sembrar”