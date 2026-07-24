Verano en Llanera para jóvenes de 12 a 20 años con talleres de cómic, manga, figuras de yeso o pulseras de hilo y abalorios

Llanera no para en agosto y también tiene programa para los más jóvenes, con propuestas de ocio para los que quieren hacer algo diferente en los días de vacaciones. Así se ofertan varios talleres de temáticas diversas y dirigidos a vecinos de entre 12 y 20 años. Todos son gratuitos y el plazo de inscripción se abre el 27 de julio a través de la Oficina Joven de Llanera (oij@llanera.es).

El Ayuntamiento llanerense ofrece un taller de pulseras de hilo y abalorios para los días 18, 19 y 21 de agosto, de 11.00 a 13.00 horas, y que se desarrollará en el centro social de Lugo de Llanera. Habrá otro los días 24 y 26 de agosto, sobre esculturas de yeso, en el Espacio Joven de Soto, en horario de 17.30 a 19.00 horas.

Por último, los días 20, 25 y 27 de agosto, de 11.00 a 13.00 horas, se celebrará un taller de cómic y manga en el salón del centro social de Lugo de Llanera.

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Todas las actividades forman parte del programa municipal "Verano en Llanera", que cuenta con el apoyo de la Oficina Joven y del Principado.