Llanera vuelve a financiar las ayudas que apoyan los gastos en transporte y material de los universitarios del concejo

La Universidad de Oviedo ya tiene abierto el plazo para solicitar las ayudas que se conceden a estudiantes empadronados en el municipio de Llanera. Esta convocatoria, gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento llanerense, está dirigida a cubrir los gastos derivados del desplazamiento diario hasta los distintos campus universitarios, "así como a la adquisición de material didáctico y/o informático".

Las solicitudes pueden presentarse únicamente de modo electrónico y deben realizarse en el plazo de días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) de la resolución. Esta se publicó el jueves, con lo que el plazo comenzó a contar este viernes, 24 de julio.

La convocatoria está dirigida a estudiantes matriculados durante el curso académico 2025-2026 en estudios de Grado o Máster oficial de la Universidad de Oviedo, que estén empadronados en el municipio de Llanera, con al menos 12 meses de antelación a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

El Ayuntamiento de Llanera es quien financia esta convocatoria, con cargo a una aplicación presupuestaria de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2026, por un importe de quince mil euros. La cuantía de las ayudas se establece en función de los umbrales de renta familiar de los solicitantes.

Las solicitudes pueden presentar sus peticiones a través de un enlace ([euniovi.uniovi.es/TramitadorSolicitudes/solicitud](euniovi.uniovi.es/TramitadorSolicitudes/solicitud), si bien para el acceso el interesado deberá disponer del sistema de identificador de usuario y contraseña utilizados para el correo electrónico de Uniovi.

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El texto íntegro de la convocatoria se puede consultar en: https://intranet.uniovi.es/convocatorias/estudiantado