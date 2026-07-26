Mensaje de apoyo de Sanz Montes a los afectados por los incendios: "Las llamas queman el pasado, pero no arrasan la esperanza"

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, trasladó este domingo desde Arlós (Llanera) un mensaje de apoyo a los afectados por la ola de incendios que azota distintos puntos de España. Fue durante la misa en memoria de los fallecidos de la parroquia incluida en el programa del 50.ª edición de las fiestas de Santiago. El prelado recordó que "las llamas te queman el pasado", al arrasar hogares, recuerdos y medios de vida, pero subrayó que "lo único que el incendio no puede arrasar es el futuro", porque "la esperanza nunca es alcanzada por las llamas". Montes contrapuso la belleza del paisaje de Arlós y de Asturias en general con la devastación provocada por el fuego: "Contrasta esta belleza, tan verde, con las imágenes que estamos viendo estos días en la televisión, con los incendios que asolan el centro de España y también la zona de Alicante".

Sanz Montes presidió la eucaristía en la iglesia de Santiago de Arlós, acompañado por el párroco y vicario episcopal del Centro, Siero y las Cuencas, José Julio Velasco, en un templo románico que acogió a numerosos vecinos con motivo de la jornada central del cincuentenario de las fiestas patronales. A la celebración asistieron también varios miembros de la Corporación de Llanera, entre ellos la alcaldesa, Eva María Pérez. La Coralina de Santa Cruz se encargó de la parte musical de la celebración.

Al inicio de la misa, José Julio Velasco dio la bienvenida al arzobispo en nombre de la parroquia y calificó su visita de "verdadero acontecimiento de gracia", al tiempo que destacó que su presencia representaba "un signo vivo de la cercanía del buen pastor".

Impacto

Durante la homilía, el arzobispo lamentó las consecuencias humanas y materiales de los incendios forestales y puso el acento en el impacto que dejan sobre quienes pierden sus hogares y sus recuerdos. "Se han perdido tantas cosas...", afirmó, antes de señalar que "el presente también se quema" por la incertidumbre de quienes desconocen qué encontrarán cuando puedan regresar a sus casas. El prelado apeló a la solidaridad con los damnificados y destacó los gestos de ayuda que se están produciendo en las zonas afectadas. "Hay testimonios bellísimos de niños que hacen bocadillos; lo que pueden hacer, lo hacen", señaló, para insistir sobre ese ejemplo en que "el futuro, la esperanza, no es alcanzado nunca por las llamas".

También pidió Sanz Montes que el contraste entre "la belleza de Arlós y su comarca" y las imágenes de los incendios sirviera para mantener un recuerdo hacia las víctimas y elevar una oración por ellas.

Asistentes a la misa, con la Alcaldesa en el centro del primer banco. / J. A. O.

Ya en la parte final de su intervención, el prelado felicitó a la sociedad de festejos por sus bodas de oro y reivindicó el sentido de las fiestas patronales como espacios de encuentro y convivencia. "Necesitamos también estos días", afirmó, al considerar que permiten fortalecer los lazos entre vecinos y "compartir las cosas hermosas de la vida". También animó a los asistentes a cuidar "el tesoro" de "la familia, la amistad y la paz" y tuvo un emotivo recuerdo para los difuntos de la parroquia, a quienes dedicó la celebración eucarística. Sanz evocó a su propia madre, fallecida "muy jovencita", para trasladar su consuelo a quienes han perdido un ser querido. "Una madre, aunque haya fallecido, sigue siendo madre. Tú no eres huérfano de una madre que no siga mirando por ti", afirmó, antes de expresar su total convencimiento de que "desde el cielo, junto a Dios y la Virgen", continúa "acompañando y protegiendo".

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Programa

Las fiestas de Santiago de Arlós reúnen desde el viernes a vecinos y visitantes con un programa que se nutre de actos religiosos, culturales y musicales. Los festejos concluyen hoy lunes con el tradicional reparto del bollo a socios y anunciantes, a partir de las 20.30 horas, en la carpa de la fiesta. La orquesta Waykas será la encargada de amenizar la última verbena, antes de la descarga de fuegos artificiales prevista para medianoche y de la tradicional chocolatada con la que la comisión de festejos pondrá el broche a una edición de Santiago muy especial para la parroquia llanerense. n