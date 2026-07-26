Santiago sale en procesión en Arlós, que cumple 50 años de fiestas y lo celebra por todo lo alto con concierto de Nando Agüeros, esta noche

Arlós celebra este año sus fiestas de manera especial. Las celebraciones de la localidad llanerense cumplen 50 ediciones y la actual directiva ha organizado un gran programa de actividades que se desarrolla desde el viernes y que tuvo este sábado uno de sus momentos álgidos, con la procesión de Santiago, acompañada de música tradicional y alrededor de un templo que es Bien de Interés Cultural y se enclava en un paraje de gran belleza.

Si el viernes hubo fiesta del agua, actuación del Grupo Compañeras al ritmo de sus panderetas, gran cachopada y verbena nocturna, este sábado la alborada despertó con voladores a los vecinos y a las 13.00 horas hubo misa presidida por el párroco José Julio Velasco y acompañada por la música y el baile del grupo folclórico La Madreña.

Fue también el sábado día emotivo con el acto especial de homenaje a los fundadores de la Sociedad de Festejos de Arlós. La noche trajo otra gran verbena y este domingo se prevé otra jornada intensa de festejos. En la misa de las 13.00 horas, que contará con el acompañamiento de la Coralina de Santa Cruz, se espera la presencia del Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.

Después habrá sesión vermú y por la tarde, desde las seis, juegos infantiles. La romería, desde las 19.30 horas, correrá a cargo del Grupo Ideas y a las 21.00 horas comenzará el Concierto especial del 50.º aniversario con Nando Agüeros y su espectáculo "XX Viento del Norte".

A partir de las 22.30 aún habrá verbena, con segundo pase de Ideas para poner el broche a la noche. Las fiestas se cierran el lunes, con el reparto del bollo a socios y anunciantes a partir de las 20.30 horas. Por la noche, Waykas amenizará la última gran verbena y a medianoche habrá fuegos artificiales. A las tres de la madrugada una gran chocolatada pondrá fin a las celebraciones de este año en el que se festeja medio siglo de fiestas de Arlós.