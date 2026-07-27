La alta demanda sube los precios de la vivienda de obra nueva en Llanera, con promociones en marcha en Lugo

La demanda de vivienda es muy alta en los municipios del centro de Asturias y la oferta escasea, sobre todo la de obra nueva. Así sucede en Llanera, donde actualmente solo aparece a la venta una promoción de iniciativa privada, en la calle Pracesa. Hay en edificación otra de vivienda pública impulsada por el Principado y con destino a alquileres asequibles en esa misma zona. Y también un proyecto de autopromoción denominado "El Vivero" en el que participan un grupo de profesionales, entre los que hay arquitectos, abogados y economistas, que impulsan su construcción en una iniciativa de tipo cooperativo. No son muchas opciones y eso encarece también el coste, situación que afecta al mercado inmobiliario en general, en el que la escalada de precios no parece tener fin.

En la promoción de iniciativa privada de la calle Pracesa comprar un piso de 74 metros cuadrados construidos (63 útiles), de dos habitaciones, dos baños y con terraza sale ya por casi 200.000 euros, en concreto por 199.500 euros. El precio no incluye la plaza de garaje, por la que habría que abonar 17.850 euros adicionales. Una vivienda de tres dormitorios, de 94 metros cuadrados y 80 útiles, sube ya a 239.800 euros. En el caso de un dormitorio (48 metros cuadrados construidos y 40, 8 útiles) el precio es de 153.090 euros.

Esta promoción tiene 37 viviendas y ya se anuncia colocada con cartelería en la parcela donde va a edificarse en Lugo de Llanera, muy cerca de la Casa de Cultura de la localidad, un ámbito en crecimiento, donde también se localizan los pisos para alquileres asequibles que impulsa el Principado.

Viviendas públicas para alquiler en Lugo de Llanera, actualmente en construcción / P. T.

También en Lugo de Llanera, en la calle Pando, se proyecta alzar el edificio de 14 viviendas de autopromoción que nace de nace de una iniciativa de cooperativismo impulsado por un grupo de profesionales, entre los que hay arquitectos, abogados y economistas, entre otros. Serán viviendas en régimen de cooperativa, con precios desde los 194.000 euros. "Tú eres socio y futuro adjudicatario", indica la web en la que se promociona la iniciativa.

Se trata, como ocurre en el conjunto de Asturias, de precios altos, aunque siguen estando por debajo de los de concejos limítrofes. En Siero, el precio del metro cuadrado, que incluye la media de obra nueva y segunda mano, era en junio de 1.494 euros por metro cuadrado. En el caso de Llanera se sitúa en 1.425 euros. Mientras, en Oviedo está en 2.341 y en concejos como Villaviciosa en 1.707.

Comprar un piso de obra nueva, por ejemplo en Lugones (Siero) sale por 230.000 euros para uno de tres habitaciones en la zona de Les Bellotines, o por 263.000 en la misma localidad pero en el área de la Avenida de Viella.

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En Oviedo, una vivienda de tres habitaciones de obra nueva en la zona de La Ería, cuesta 267.000 euros. En caso de concejos bien comunicados como Grado, por poner otro ejemplo, los precios son también altos. La obra nueva de 1 dormitorio se vende desde 152.000 euros y un piso de tres habitaciones desde 263.000 euros.