Colas para entrar en las piscinas exteriores de La Morgal: "Salieron a avisar de aforo completo, no pudimos entrar"

Día de calor axfisiante en la región y lleno en las piscinas. Las exteriores de La Morgal registraron tanta afluencia esta tarde que puntualmente algunos usuarios no pudieron acceder. Sucedió pasadas las cuatro y media de la tarde, cuando varias personas que se habían llegado hasta allí no pudieron entrar.

"Había colas para entrar y salieron a avisar de que el aforo estaba completo, no pudimos entrar", explicaron a LA NUEVA ESPAÑA afectados por la situación.

Los praos donde se aparca, en las inmediaciones de las instalaciones, dan fe de la gran cantidad de personas que se encontraban en el interior. Algunos incluso optaron por sacar la silla y la sombrilla junto al coche y pasar allí el rato.

Las piscinas de La Morgal fueron objeto de una reforma para abrirlas esta temporada. La obra ha modernizado por completo el equipamiento y ha incluido la impermeabilización de los vasos de las piscinas de adultos e infantiles, la renovación de los sistemas de depuración, impulsión y desinfección del agua, y la actualización de distintos elementos técnicos para mejorar el rendimiento y la eficiencia de las instalaciones.

Podrán utilizarse hasta el 15 de septiembre en horario de 11.30 a 20.00 horas.