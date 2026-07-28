Llanera ya prepara otro fin de semana festivo con la Feria de Productos Ecológicos de Asturias y el Concurso de Ganado Equino
El recinto ferial municipal, en Ables, acoge el desarrollo de ambos eventos, con el arranque del certamen ganadero el día 6 de agosto y la cita agroalimentaria el 7
Llanera se prepara para otro fin de semana festivo con la celebración del I Concurso-Exposición de Ganado Equino, del 6 al 9 de agosto, y el desarrollo casi paralelo de la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (Fapea), que se inicia el día 7 y se clausura el 9. Ambos eventos tendrá lugar en el recinto ferial del municipio, en Ables.
La Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias regresa como un punto de encuentro para productores, elaboradores, profesionales del sector y público interesado en la alimentación ecológica. El programa de actividades, que se conocerá en detalle esta semana, incluirá propuestas divulgativas y gastronómicas, además de contar con los numerosos stands de venta que son su principal atractivo, al reunir en un solo punto una gran oferta de productos ecológicos.
Fapea es una de las ferias de referencia del sector ecológico en España y su celebración "refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Llanera con el medio rural y la promoción de los productos ecológicos".
Por otro lado, este año, debido a la crisis sanitaria de la dermatosis nodular contagiosa que afecta al ganado vacuno, Llanera modifica el contenido de tradicional certamen ganadero y ha organizado el primer concurso de equino, que arranca el día 6.
El concurso contará con ejemplares de pura raza española, cruzados, burguete e hispano-bretón, procedentes tanto de Asturias como de otras comunidades autónomas. Otra de las novedades será la subasta de caballos, una iniciativa inédita que sustituirá a la tradicional subasta de vacuno y que se celebrará el sábado por la tarde, además de dos espectáculos ecuestres de primer nivel.
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