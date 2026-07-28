Nace la carrera popular Ferroñes Race, idea de dos jóvenes y que celebrará su primera edición el 8 de agosto en Llanera

El municipio de Llanera suma un nuevo evento a su calendario deportivo con la carrera popular "Ferroñes Race", que se celebrará el próximo 8 de agosto, coincidiendo con las fiestas de la parroquia. La prueba ofrecerá tres carreras adaptadas a las diferentes edades y con salida y meta en el prao de la fiesta. La iniciativa nace de Pedro Bobes y Fernando Rodríguez, dos jóvenes de la localidad, que plantearon la idea, respaldada desde el primer momento tanto por el Ayuntamiento de Llanera como por la Sociedad de Festejos y el Club Llanera Atletismo.

La alcaldesa, Eva María Pérez, participó en la presentación de esta propuesta, en un acto en el que, además de los promotores de la prueba, estuvieron presentes el edil de Deportes, José Antonio González, la presidenta de la Sociedad de Festejos de Ferroñes, Rocío Estévez, el presidente del Club Llanera Atletismo, Alfredo Prida, y Juan Carlos Cuervo, del área municipal de Deportes.

Esta primera edición de la Ferroñes Race "se enmarca dentro de nuestra apuesta por deslocalizar las pruebas deportivas por todo el concejo", destacó la regidora. "Cada parroquia tiene su propia identidad, sus propias fiestas, y desde el equipo de gobierno queremos que también tenga su espacio deportivo propio", añadió.

La Alcaldesa expresó su deseo de que la Ferroñes Race tenga continuidad en los próximos años y se consolide como una cita fija dentro del calendario deportivo de Llanera.

El concejal de Deportes destacó por su parte que "apoyamos esta iniciativa porque encaja perfectamente con nuestro objetivo de fomentar la actividad física, especialmente entre los más jóvenes". Se refirió además a que "cada nueva prueba deportiva que ponemos en marcha es una oportunidad más para acercar el deporte a los vecinos y vecinas”.

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Las inscripciones, gratuitas, pueden realizarse hasta el 6 de agosto en la web de Cronelec (www.cronelec.es). Todos los participantes recibirán una camiseta conmemorativa hasta agotar existencias y se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, además de un detalle gastronómico ofrecido por la Sociedad de Festejos de Ferroñes.