Hortaliza y fruta para las familias vulnerables: Llanera mantiene el programa que apoya la alimentación variada de más de treinta hogares con dificultades

Llanera mantiene un año más su programa de suministro y reparto semanal de una cesta de verduras, hortalizas y frutas frescas entre las familias con necesidades económicas. La iniciativa, según la experiencia de ediciones anteriores, alcanza a 32 familias beneficiarias y a 82 personas que las integran. Y se lleva a cabo basándose en la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, que entiende que el "suministro de alimentos variados, adecuados, va unido a una mejora en el ámbito de la salud física y mental de los beneficiarios y un avance en su situación social general".

La cesta de productos que se entregan, con la finalidad de potenciar una alimentación variada, debe estar integrada por tres referencias distintas de verduras, hortalizas y frutos rojos de una lista que figura en el pliego de condiciones del contrato que se realiza para prestar este servicio y que está actualmente en proceso de evaluación para su adjudicación.

En esta ocasión se trata de tomate, cebolla, pimiento, patata, berenjena, repollo, brócoli, lechuga, acelga, berza, espinaca, manzana, calabacín, coliflor, remolacha, limón y frutos rojos.

El suministro de estos productos se realiza mediante el reparto al domicilio del beneficiario del programa, siempre dentro del término municipal de Llanera y la frecuencia de entrega es semanal, "de forma rotatoria, alternando, dicho reparto en función de las zonas establecidas por servicios sociales", con lo que cada familia recibirá la cesta quincenalmente.

Se reparte lunes o viernes, "al objeto de que las familias puedan contar con los productos a lo largo de la semana y poder realizar sus propias previsiones de preparación de alimentos", que son ecológicos y de proximidad.

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El Ayuntamiento de Llanera canaliza la gestión de esta iniciativa a través de sus servicios sociales con la finalidad, inciden sus responsables, de "contribuir a reducir la desigualdad entre las personas con especial atención a la población más desfavorecida".