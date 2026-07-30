La Fiscalía pide cuatro años de prisión para dos vecinos de Llanera acusados de provocar un incendio forestal en Santufirme que obligó a evacuar Caraviés

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita cuatro años de prisión y una multa de 4.800 euros para cada uno de los dos acusados de provocar de forma intencionada un incendio forestal declarado en el monte Santufirme (Llanera) en marzo de 2026. El fuego afectó a 74,16 hectáreas y llegó a poner en riesgo a la población de Caraviés, cuyos vecinos tuvieron que ser evacuados y confinados tras la reactivación de las llamas.

El escrito de acusación, remitido a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, atribuye a ambos acusados, un hombre nacido en 2002 y una mujer nacida en 2000, los dos vecinos de Llanera, un delito de incendio forestal agravado, al considerar que el fuego afectó a una zona próxima a núcleos de población o lugares habitados. La fecha del juicio aún no ha sido fijada.

Según sostiene la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la tarde del 26 de marzo de 2026, antes de las 20.05 horas, cuando los acusados habrían prendido fuego de forma intencionada y sin finalidad alguna en varios puntos situados junto a una pista forestal que discurre por el Camino de Santiago, en el paraje de La Monona, dentro del monte Santufirme. Las llamas, originadas mediante la aplicación directa de una llama, se propagaron hasta afectar a 74,16 hectáreas de matorral, eucaliptos y frondosas.

Aunque el incendio fue controlado inicialmente por los servicios de extinción, las condiciones meteorológicas provocaron su reactivación el 29 de marzo, lo que obligó a evacuar y confinar preventivamente la localidad de Caraviés para evitar daños personales. El fuego quedó finalmente extinguido el 30, cuatro días después de iniciarse.

La investigación de la Guardia Civil situó a los dos acusados en las inmediaciones del incendio el mismo día de su origen. Los agentes los localizaron en un vehículo donde encontraron varios mecheros distribuidos en distintos compartimentos y un difusor de fragancias modificado que contenía gases inflamables, según recoge el escrito del Ministerio Fiscal.

Los costes de extinción del incendio ascendieron a 10.938,16 euros, mientras que los perjuicios medioambientales han sido valorados en 20.869,14 euros. Además, el incendio ocasionó pérdidas a una empresa adjudicataria de un aprovechamiento forestal de eucalipto, que dejó de explotar 144 toneladas de madera, así como daños en parcelas de propiedad municipal y de numerosos particulares. El Ayuntamiento de Llanera ha desistido del ejercicio de acciones civiles, aunque varios propietarios mantienen sus reclamaciones.

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Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita para cada acusado la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 20 meses, con una cuota diaria de 20 euros, lo que supone 4.800 euros por persona. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama que ambos acusados indemnicen conjunta y solidariamente al Principado con 10.938,16 euros por los gastos de extinción y 20.869,14 euros por los daños medioambientales. Asimismo, solicita que compensen a los particulares afectados con las cantidades que se determinen en ejecución de sentencia por los daños sufridos en sus parcelas, además de los intereses legales correspondientes.