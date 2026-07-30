Llanera registra una altísima preinscripción para participar en su primer Concurso-Exposición de Ganado Equino: "Es un respaldo importante"

El Ayuntamiento de Llanera cierra con éxito la preinscripción para participar en el I Concurso-Exposición de Ganado Equino, con 273 solicitudes de ganaderías de Asturias, Cantabria y Castilla y León, entre otras comunidades. Un certamen que se celebrará del 6 al 9 de agosto, en el recinto ferial de Ables, para ocupar, de manera excepcional, las fechas dedicadas tradicionalmente al concurso de ganado bovino, que este año no puede celebrarse debido a las restricciones sanitarias que afectan al movimiento de reses. La respuesta de las ganaderías equinas para participar en la cita ha superado las expectativas de la organización.

"Estamos muy satisfechos con la respuesta obtenida. Contar con 273 preinscripciones en la primera edición demuestra el interés que despiertan las iniciativas ganaderas de Llanera y nos permite realizar una selección de ejemplares que mantenga el nivel y la calidad que siempre ha caracterizado a nuestro concurso de ganado bovino. Es un respaldo muy importante del sector a este nuevo proyecto", destaca el concejal de Medio Rural y Ganadería, David del Pozo.

Ahora, una vez finalizado el plazo de preinscripción, la dirección técnica del concurso será la encargada de realizar la selección de los animales que finalmente formarán parte de la exposición y de las distintas secciones competitivas, con el objetivo de garantizar el máximo nivel del certamen.

El concejal de Medio Rural y Ganadería, David Del Pozo, la concejala de Infancia, Susana García, y el director técnico del certamen, Eliseo López, en los preparativos del certamenen Llanera / A. LL.

Los animales preinscritos proceden de Asturias, Castilla y León y Cantabria. La organización no descarta, sin embargo, que algunos de estos ejemplares no puedan finalmente desplazarse debido a los incendios forestales que afectan a distintas zonas.

"Vivimos unas semanas especialmente difíciles para el campo. La sequía y los incendios están golpeando duramente al medio rural y queremos expresar toda nuestra solidaridad con las explotaciones, ganaderos y familias que están sufriendo sus consecuencias", apuntó el edil, quien da aún más valor a la elevada preinscripción "en un contexto especialmente complicado para el sector primario, marcado por la sequía y los incendios forestales que afectan a numerosas explotaciones ganaderas".

El Concurso-Exposición de Ganado Equino aspira a convertirse en una gran cita para profesionales del sector. Así, durante cuatro jornadas, el ferial de Ables acogerá las calificaciones de las reses participantes, con ejemplares de Pura Raza Española, Cruzados, Burguete e Hispano-Bretón. Además, habrá otras actividades en el marco del certamen. Entre ellas, exhibiciones de perros pastores con rebaños, la subasta de ganado de élite y espectáculos ecuestres abiertos al público. Una de las citas más esperadas y queridas será la de los pequemanejadores, la iniciativa pionera impulsada por Llanera para acercar el mundo rural a los más pequeños y despertar su interés por la ganadería desde edades tempranas. Se trata de un modelo que ha sido copiado en otros certámenes de Asturias y de otras comunidades autónomas.

En esta edición, las restricciones sanitarias impedirán que los niños acudan con las tradicionales terneras, por lo que desde hace días preparan las cabras con las que tomarán parte en la exhibición durante el certamen. A través del cuidado y manejo de los animales, los pequeños adquieren valores como la responsabilidad, el respeto y el compromiso con el medio rural, destacan desde el Consistorio.

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Con este amplio programa, el Ayuntamiento de Llanera invita a acercarse al recinto ferial del 6 al 9 de agosto para disfrutar de una cita que reunirá competición, tradición y divulgación del mundo ganadero. El objetivo es consolidar este nuevo concurso como un referente del calendario, sin renunciar a la recuperación del histórico certamen de ganado bovino cuando las condiciones sanitarias lo hagan posible.