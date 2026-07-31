Llanera celebra la reunión para garantizar la seguridad en el Concurso-Exposición de Ganado Equino y la Feria de Productos Agroalimentarios de Asturias

El mundo rural está bajo protección en Llanera. El Ayuntamiento celebró este jueves la reunión de coordinación de seguridad previa a la celebración del Concurso-Exposición de Ganado Equino y la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (FAPEA), que se celebrarán los próximos 7, 8 y 9 de agosto en el recinto ferial de Ables. Se trata de dos de las citas más destacadas del calendario festivo del municipio.

La sesión estuvo presidida por la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, junto al concejal de Medio Rural, David del Pozo, y el concejal de Seguridad, Nicolás Fernández. Asimismo participaron el subinspector jefe de la Policía Local, el coordinador de eventos del Ayuntamiento, el responsable del Servicio Municipal de Obras, el Jefe de la Agrupación de Protección Civil de Llanera, el director técnico de los eventos ganaderos municipales y un responsable de la empresa de seguridad que trabajará en el recinto.

El objetivo de esta reunión es "coordinar todos los aspectos organizativos para garantizar el correcto desarrollo de ambos eventos". "Con este encuentro, el Ayuntamiento ultima los preparativos de una de las citas más destacadas del calendario festivo en Llanera, que volverá a convertir el recinto ferial en el gran escaparate del mundo rural durante el próximo fin de semana", señalan desde el Consistorio.

Así, el próximo fin de semana Llanera tiene el gran encuentro para productores, elaboradores, profesionales del sector y público interesado en la alimentación ecológica, que crece año tras año y se nota en la mayor afluencia que registra la cita de Llanera en los últimos años. El programa de actividades se dará a conocer este viernes, a las 12.00 horas, en el recinto ferial de Llanera, donde ya se prepara la infraestructura para acoger la cita de referencia con los productos ecológicos.

Además, la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias coincidirá con el I Concurso-Exposición de Ganado Equino que se organiza, de manera excepcional, en sustitución del tradicional certamen bovino debido a las restricciones sanitarias que afectan al movimiento de reses por la dermatosis nodular en Asturias.

La preinscripción para participar en la cita ganadera ha sido todo un éxito con 273 solicitudes de explotaciones equinas de Asturias, Cantabria y Castilla y León superando las expectativas de la organización, dependiente de la consejería de Medio Rural y Ganadería que lidera el concejal, David del Pozo.

Esta semana se realizará la selección de los ejemplares que participarán en el concurso equino con reses de Pura Raza Española, Cruzados, Burguete e Hispano-Bretón. Además, habrá otras actividades en el marco del certamen. Entre ellas, exhibiciones de perros pastores con rebaños, la subasta de ganado de élite y espectáculos ecuestres abiertos al público.

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No faltará pequemanejadores, la iniciativa pionera impulsada por Llanera para acercar el mundo rural a los más pequeños y despertar su interés por la ganadería desde edades tempranas. En esta ocasión, debido a la prohibición de mover ganado bovino, la infancia de Llanera demostrará sus dotes y cualidades de manejo del ganado con cabras.