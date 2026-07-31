Llanera prepara "la mejor feria ecológica de España": Degustaciones, catas populares y una fuerte presencia de productos valencianos y gallegos

La vigésima cuarta edición de la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (FAPEA), que tendrá lugar del 7 al 9 de agosto en Llanera, tiene mucho tirón en todo el país y cuenta de ello la da que, entre las 63 empresas que participan, cinco de ellas son nuevas. Entre ellas, habrá sidra asturiana, un stand dedicado a los productos de baobab y, también como novedad, habrá una galletera, carne fresca de cerdo y un negocio con salsas ecológicas como mostaza y ketchup. Así lo avanzaron en la presentación oficial que realizó este viernes el Ayuntamiento en el recinto ferial de Ables, donde ya están instaladas las carpas para el gran evento del próximo fin de semana.

"Diría que es la feria ecológica más importante de España y, además, organizada íntegramente por el Ayuntamiento, lo que tiene FAPEA es que cuenta con el sello del Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE) y de lo que habla es la excelencia de los productos que se van a exponer y vender", afirmó la alcaldesa, Eva María Pérez, quien estuvo acompañada por el concejal de Medio Rural, David del Pozo, el presidente del COPAE, Javier Fernández, y el técnico municipal, Marcos García.

La Regidora puso en el foco el papel de los trabajadores municipales que organizan la cita y colaboradores que "siempre sacan adelante esto con muchísimo trabajo". Además, Pérez invitó a asturianos y visitantes a acudir el próximo fin de semana a Llanera para disfrutar de los mejores productos ecológicos que estarán a la venta, así como las diversas actividades que llenan el programa, con una exhibición de cocina en vivo, degustaciones populares y el espacio Gastrofapea, que estará abierto los tres días para probar deliciosas recetas.

Así, la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias comenzará el próximo viernes en el ferial de Ables con la inauguración prevista a las 11.00 horas. De 12.00 a 14.00 horas habrá actividades infantiles bajo el título "Cocina saludable y ecológica" a la que seguirá una cata de productos del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV) y a las 18.00 horas habrá una charla sobre alimentos ecológicos y salud que ofrecerá la catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública, Adonina Tardón García.

Catas y degustaciones populares

Por la tarde también habrá actividades para los más pequeños centradas en la construcción de una casa nido de 17.00 a 19.00 horas. Acto seguido será el showcooking de caponata de verduras ecológicas y torto de maíz ecológico de la mano de Taberna Narciso, de Teverga. El cierre será a las 20.30 horas. "Es un logro que cada año vaya creciendo y se posicione como una feria de referencia a nivel nacional porque garantizamos que todos nuestros productos tienen el sello ecológico, lo que es una garantía para la gente que viene a comprar", destacó el edil, David del Pozo.

El sábado 8 de agosto, FAPEA abrirá sus puertas a las 11.00 horas con una actividad frenética. A las 12.00 horas, habrá una charla sobre la mostaza bajo el título "¿Salsa o medicina?", que dará paso a las actividades infantiles culinarias. A las 13.00 horas habrá una cata de vinos del Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (CRAEGA), que también dona los productos del menú ecológico gratuito que podrán degustar los asistentes.

Por la tarde siguen con actividades infantiles y a las 18.00 horas comenzará la décimo segunda edición del Concurso de Tapas Ecológicas, del que se darán a conocer los participantes en los próximos días. A las 20.30 horas se cerrará la feria con la degustación gratuita de churrasco de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternera Asturiana, que ha sido donado por Alimerka y el COPAE. "Esperamos que la gente disfrute y compre mucho", destacó el presidente del COPAE, quien añadió que FAPEA de Llanera "es una de las ferias más importantes de España en el ámbito ecológico y nosotros colaboramos en la medida de lo posible".

Productos valencianos y gallegos

El domingo, último día de FAPEA, la mañana estará dedicada a las actividades infantiles y a las 12.00 horas habrá una charla sobre vinos valencianos y una degustación de paella valenciana en colaboración con CAECV. A las 15.00 horas será la entrega del premio al stand mejor decorado, habrá sorteo de ecolotes y será la clausura oficial a las 15.30 horas. De los 63 puestos participantes, 24 son de Asturias, 38 de España y uno internacional proveniente de Portugal.

"Las actividades están muy centradas en la alimentación y por eso insistimos en el show-cooking y las degustaciones para que la gente realmente pruebe el producto que tenemos en la feria", comentó el técnico municipal, Marcos García, quien detalló que "es un éxito" mantener el nivel de participación en este tipo de eventos pues los productores son reacios a acudir a ferias en los últimos tiempos.

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FAPEA regresa con su vigésima cuartaedición del 7 al 9 de agosto en el recinto ferial de Ables, donde los mejores productos ecológicos de Asturias y España estarán a la venta y serán degustados en catas y comidas populares que llenarán de ambiente y asistentes las carpas instaladas para el evento, que compartirá protagonismo con la primera edición del Concurso-Exposición de Ganado Equino. Un fin de semana para disfrutar del campo en Llanera.