Lucus Asturum destapa la historia: la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, y el director general de Patrimonio, Pablo León, descubren los últimos hallazgos en el yacimiento

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, y el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, visitaron este jueves las excavaciones arqueológicas de Lucus Asturum para conocer sobre el terreno la evolución de la séptima campaña de investigación que se desarrolla en el yacimiento. Durante el recorrido estuvieron acompañados por el equipo técnico dirigido por la arqueóloga Esperanza Martín, responsable de los trabajos.

Miki López

La intervención sigue aportando nuevos datos sobre la evolución del enclave, donde los restos de época medieval se superponen a la antigua ciudad romana. Entre los hallazgos más relevantes figura el enterramiento de un individuo joven, probablemente un varón, localizado en el interior del recinto de la primitiva iglesia medieval de la Rectoral de Lugo de Llanera. La ubicación de la sepultura, en una de las zonas de mayor relevancia del templo, lleva a los investigadores a plantear la hipótesis de que pudiera tratarse de una persona vinculada al ámbito religioso, posiblemente uno de los fundadores de la iglesia.

La excavación también está permitiendo documentar nuevos enterramientos de la necrópolis medieval, entre ellos varios correspondientes a individuos infantiles, además de recuperar cerca de 300 referencias arqueológicas, principalmente fragmentos cerámicos y otros materiales que serán analizados para ampliar el conocimiento sobre las distintas fases de ocupación del yacimiento.

Los trabajos se centran igualmente en delimitar la extensión de una vivienda romana identificada en campañas anteriores, sobre cuyos restos se levantó posteriormente el conjunto religioso medieval. La información obtenida permitirá seguir avanzando en la reconstrucción de la historia de Lucus Asturum, uno de los principales enclaves arqueológicos de Asturias y un yacimiento clave para comprender la transición entre la época romana y la Edad Media.

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En la campaña anterior, el equipo arqueológico documentó por primera vez en el yacimiento una estancia doméstica romana con restos de decoración pictórica mural, además de recuperar pesas de telar y fragmentos de terra sigillata, hallazgos que permitieron identificar el espacio como parte de una vivienda de época altoimperial. Los trabajos de este verano pretenden completar esa investigación, al tiempo que continúan desvelando la intensa ocupación medieval que transformó el antiguo asentamiento romano y convirtió este sector en un espacio religioso y funerario.