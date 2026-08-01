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Llanera estrena stand en la Feria de Muestras y destaca su faceta como destino de eventos, festejos, tierra de "tradición, cultura y experiencias"

El yacimiento arqueológico de Lucus Asturum cobra protagonismo en el espacio, ubicado en el mismo punto de siempre pero con contenidos renovados

Vista del stand de Llanera en la Feria de Muestras.

Vista del stand de Llanera en la Feria de Muestras. / A. Ll.

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Oviedo

Llanera está un año más presente en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) y en esta ocasión lo hace con un stand renovado, donde toma protagonismo el yacimiento arqueológico de Lucus Asturum y también el municipio como destino de grandes eventos y sede de actividades festivas singulares. No falta, pese a las novedades, lugar para destacar las muchas opciones de turismo de naturaleza y senderismo que oferta un territorio rico en historia y patrimonio y que queda cerca de todo.

El stand de Llanera está en el mismo espacio de siempre, es el número 16 del pabellón 3-4 y está dedicado a eventos emblemáticos como Exconxuraos, el Certamen de Ganado, la Feria de San Isidro, la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (Fapea) o citas como la Jornada en Familia. Lucus Asturum tiene espacio especial en un año en el que ha obtenido su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

Detalles del stand, con la zona para hacerse fotos que recuerdan a la &quot;Jornada en Familia&quot; a la derecha de la imagen.

Detalles del stand, con la zona para hacerse fotos que recuerdan a la "Jornada en Familia" a la derecha de la imagen. / A. Ll.

"Este año queremos mostrarte Llanera como destino de eventos y festejos, un concejo lleno de tradición, cultura y experiencias para disfrutar durante todo el año", destacan desde el Ayuntamiento de Llanera, que ha diseñado un espacio preparado para llevarse fotos de recuerdo en puntos habilitados para ello, como el gran panel con el globo aerostático que es logo de la Jornada en Familia.

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"Recoge tu 'Pasaporte' de la oferta cultural y festiva de Llanera y descubre todo lo que te espera en el corazón de Asturias. Ven a conocernos, déjate sorprender y descubre por qué Llanera es el corazón de Asturias", invitan los responsables del Ayuntamiento para animar a conocer el municipio.

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