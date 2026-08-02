La infancia hace pueblo en Llanera: las parroquias más rurales conservan población juvenil, con San Cucao como zona con más proporción de menores
El municipio cuenta con más de dos mil niños, niñas y adolescentes, la mayoría en los tres grandes núcleos, pero con cifras apreciables en las localidades menos urbanas
La población infantil y juvenil de Llanera menor de edad suma 2.048 personas, aproximadamente el 15 por ciento del total de los habitantes del concejo y todas las parroquias rurales mantienen proporciones interesantes de niños y niñas si se tiene en cuenta la situación general que afecta a los pueblos en otras zonas de Asturias. Es más notable en la de San Cucao, donde hay un centenar de menores para un territorio de algo más de 700 residentes, y en Villardeveyo, donde se localizan 71 en una parroquia con más de 550 vecinos.
En Ables hay 47 menores, en Cayés 38, en Santa Cruz 33, en Arlós 31, en Bonielles 15 y en Ferroñes 11. Estos datos proceden del último Plan de Infancia del Ayuntamiento de Llanera, elaborado para el periodo 2026-2030 y que analiza la situación y recursos de la población del concejo menor de 18 años.
Como es lógico, son las grandes localidades urbanas las que cuentan con mayor número de población juvenil y Lugo se lleva la palma en términos absolutos, con 676 jóvenes de hasta 17 años, seguido de Pruvia, con 559, y de Posada, con 466. Eso sí, si lo que se analiza es el porcentaje, es Pruvia la parroquia con más proporción de población joven, con cerca de un 20 por ciento.
En el caso de Lugo, la proporción de menores de 18 años ronda el 15 por ciento, al igual que en Posada. El documento del Plan de Infancia ofrece algunos datos sobre la distribución de la población joven por tramos de edad en el conjunto del municipio.
Así, de los 2.048 jóvenes menores de 18 años vecinos del municipio, 434 tienen entre 15 y 17 años, 398 se sitúan en la horquilla de entre 12 y 14 años, y 356 en la de 9 a 11 años. Según las cifras del Plan de Infancia, otros 339 tienen entre 6 y 8 años, hay 290 de entre 3 y 5 años, y 231 hasta dos años.
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