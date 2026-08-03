Todo listo en Ferroñes para las fiestas, con Leticia Sabater en un cartel que trae muchas verbenas y una nueva edición de la "Comilona"

Ferroñes ya tiene todo listo para sus fiestas de este fin de semana, que cuentan con mucha música, buena mesa, actividades infantiles y anuncian ya en su cartel la presencia de Leticia Sabater, que actuará este viernes día 7 por la noche. Antes, a las 20.30 horas, habrá pulpeiro y verbena a cargo de Nueva Onda desde las 22.30. Sabater saldrá a escena a las 00.30 horas y tras ella habrá un nuevo pase de la orquesta, a la que seguirá la animación en la carpa.

El sábado, 8 de agosto, se desarrollará la "Ferroñes Race", carrera con distintas categorías, que se celebra por primera vez y comienza a las 18.30 horas. A las 20.00 horas está previsto el reparto del bollo y desde las 20.30 horas habrá una hora de hinchables gratis. A las 22.30 horas se inicia la verbena, con Dúo Vibe. A medianoche habrá concurso de baile.

La última jornada festiva, el domingo 9 de agosto, contará con misa solemne a las 12.00 horas, cantada por la Coralina de Santa Cruz y amenizada por gaita y tambor. A las 13.00 horas habrá sesión vermú y después la V Comilona, desde las 15.00 horas.

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Los juegos infantiles, desde las 17.00 horas, la "holy party" y la actuación de Vicente Díaz a las 18.00 horas pondrán el broche a los festejos de este año en Ferroñes.