Todo listo en Ferroñes para las fiestas, con Leticia Sabater en un cartel que trae muchas verbenas y una nueva edición de la "Comilona"
La parroquia de Llanera acoge el sábado la primera edición de una carrera por su territorio
Ferroñes ya tiene todo listo para sus fiestas de este fin de semana, que cuentan con mucha música, buena mesa, actividades infantiles y anuncian ya en su cartel la presencia de Leticia Sabater, que actuará este viernes día 7 por la noche. Antes, a las 20.30 horas, habrá pulpeiro y verbena a cargo de Nueva Onda desde las 22.30. Sabater saldrá a escena a las 00.30 horas y tras ella habrá un nuevo pase de la orquesta, a la que seguirá la animación en la carpa.
El sábado, 8 de agosto, se desarrollará la "Ferroñes Race", carrera con distintas categorías, que se celebra por primera vez y comienza a las 18.30 horas. A las 20.00 horas está previsto el reparto del bollo y desde las 20.30 horas habrá una hora de hinchables gratis. A las 22.30 horas se inicia la verbena, con Dúo Vibe. A medianoche habrá concurso de baile.
La última jornada festiva, el domingo 9 de agosto, contará con misa solemne a las 12.00 horas, cantada por la Coralina de Santa Cruz y amenizada por gaita y tambor. A las 13.00 horas habrá sesión vermú y después la V Comilona, desde las 15.00 horas.
Los juegos infantiles, desde las 17.00 horas, la "holy party" y la actuación de Vicente Díaz a las 18.00 horas pondrán el broche a los festejos de este año en Ferroñes.
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