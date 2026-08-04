Tekila, Grupo Beatriz, Combo Dominicano y más en las verbenas de Lugo de Llanera, que celebra sus fiestas del 13 al 18 de agosto
"La Pingadura" se celebra el día 14, el Gran Prix el 15 y el concurso de carrozas el 16
Todo listo en Lugo de Llanera para las fiestas de Santa María, con un programa en el que no faltan las actividades más esperadas, como "La Pingadura" o el Gran Prix, y en el que las grandes verbenas son también protagonistas. Todas cuentan con orquestas muy populares para disfrutar las noches de unas celebraciones que arrancan el 13 de agosto y se prolongan hasta el día 18.
Actuarán, entre otros, Combo Dominicano, Tekila, Grupo Beatriz, Dani Parrondo y Waykas en las distintas jornadas festivas, en las que no faltará tampoco la música de DJ para seguir bailando tras las verbenas. Las fiestas, además de su componente lúdico, contarán como siempre con los tradicionales actos religiosos, el domingo 16, con la misa y procesión posterior.
Lo que sigue es el detalle, por días y horarios, de las actividades del programa de las fiestas de Santa María de Lugo de Llanera.
Jueves 13 de agosto
20.00 horas. Comienzo del Maratón de tute y parchís en el prau de la fiesta. Obligatorio (parchís): un miembro de la pareja deberá ser socio y mayor de 18 años.
Viernes 14 de agosto
17.00 horas. Comienzo de La Pingadura.
20.00 horas. Quema de palenques en los barrios de Lugo de Llanera.
21.00 horas. Inicio del pregón de las fiestas y chupinazo de inicio.
23.00 horas. Primera Gran Verbena a cargo de Fania Blanco Show y RVS DJ.
Sábado 15 de agosto
08.00 horas. Rosario de la Aurora.
16.00 horas. Grand Prix en el Parque Ovidio Libardón.
18.00 horas. Partido Solteros contra Casados en el campo Pepe Quimarán.
23.00 horas. Segunda Gran Verbena amenizada por The Goat (Dani Parrondo) y LI4M DJ.
Domingo 16 de agosto
9.00 horas. Diana Floreada.
12.00 horas. Misa solemne en Honor a Nuestra Patrona, amenizada por la Coral Polifónica de Llanera; seguido de la procesión de la Virgen de Santa María de Lugo por las calles del pueblo.
18.00 horas. Desfile y concurso de Carrozas.
19.30 horas. Muestra de Folklore en el prao de la Fiesta.
22.00 horas. Gran romería amenizada por Grupo Tekila y RVS DJ.
Lunes 17 de agosto
17.00 horas. Comienzo de las actividades infantiles.
22.30 horas. Cuarta Gran Verbena a cargo de Grupo Beatriz y Javi DJ.
Martes 18 de agosto
16.00 horas. Reserva de las mesas para el bollu.
18.00-21.00. horas Reparto del bollu y vino para los socios y colaboradores en el prau de la fiesta.
22.30 horas. Quinta Gran Verbena amenizada por Waykas, El Combo Dominicano y Javi DJ.
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