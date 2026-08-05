Cadasa pone en servicio la nueva conducción de agua que garantiza el abastecimiento a Llanera, el polígono de Silvota y la urbanización de La Fresneda

La nueva conducción ejecutada por el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) para garantizar el abastecimiento a Llanera, el polígono de Silvota y la urbanización de La Fresneda ya está en servicio. La infraestructura, que ha supuesto una inversión de 4,1 millones de euros, constituye el elemento principal del proyecto de duplicación del ramal permitirá reforzar la seguridad del suministro en una de las principales redes de abastecimiento del área central de Asturias.

La puesta en servicio de la nueva conducción fue anunciada por el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, quien explicó que la actuación ha consistido en el desdoblamiento de 3.040 metros del citado ramal de Silvota. La nueva tubería se ha conectado con la conducción existente para crear un anillo cerrado, lo que incrementa la capacidad hidráulica del sistema y mejora la garantía del suministro a Llanera, La Fresneda y el polígono industrial.

La infraestructura sustituye funcionalmente al ramal construido a finales de la década de 1970, ejecutado con una tubería de fibrocemento de 500 milímetros de diámetro que había agotado su vida útil y registraba averías con frecuencia. La necesidad de renovar esta conducción quedó especialmente patente en agosto de 2022, cuando una rotura obligó a activar el Plan Territorial de Emergencias del Principado de Asturias (PLATERPA) y dejó sin suministro de agua a más de 10.000 vecinos de los concejos de Llanera y Siero.

La conducción instalada, de fundición dúctil con 500 milímetros de diámetro, abastece con agua procedente del alto Nalón, potabilizada en la estación de Rioseco. Su volumen anual cercano a tres millones de metros cúbicos.

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Aunque la nueva conducción ya está operativa, la actuación no quedará completamente finalizada hasta el próximo mes de septiembre, cuando concluyan los trabajos de remate, reposición de los terrenos afectados y acondicionamiento definitivo de las instalaciones y del trazado.