Los espectáculos ecuestres repiten en Llanera, que incluye exhibiciones de volteo y doma en el programa para el Concurso de Ganado Equino

Todo está listo en Llanera para las grandes citas con el campo de este fin de semana. Al certamen de ganado equino y a la feria agroalimentaria de productos ecológicos que se desarrollarán en el ferial municipal, en Ables, se suman dos espectáculos ecuestres que completan la oferta de ambiente festivo del municipio.

El sábado, 8 de agosto, a las 22.00 horas, tendrá lugar el espectáculo «Duende Ecuestre», a cargo del Centro Ecuestre El Rebollillo y protagonizado por Sandra Borjas, campeona del certamen internacional Sicab 2021. Mientras, el domingo, 9 de agosto, a las 12.15 horas, se desarrollará el evento «Fusión Ecuestre», una propuesta de la compañía Hípica La Zebra (León), que incluye exhibiciones de volteo y doma con distintos ejemplares.

Ambos actos están organizados por el Ayuntamiento de Llanera, que ya incluyó espectáculos ecuestres en la feria de San Isidro. En este caso, forman parte del programa del primer Concurso-Exposición de Ganado Equino, que tiene lugar del 6 al 9 de agosto.

La convocatoria ha sido un éxito y se contará con ganaderías de Asturias, Cantabria y Castilla y León. El certamen sustituye este año de manera excepcional al tradicional concurso bovino debido a las restricciones sanitarias por la dermatosis nodular contagiosa. A la propuesta ganadera se une, del 7 al 9 de agosto, la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (FAPEA), en la zona exterior del ferial municipal.

El certamen ecológico, uno de los de mayor tradición, contará con múltiples puestos de venta, talleres divulgativos y catas gastronómicas en un fin de semana que se espera multitudinario en el concejo. A la feria ecológica acuden 63 empresas, cinco de ellas nuevas.

La Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias se inicia este viernes con la inauguración a las 11.00 horas. De 12.00 a 14.00 horas habrá actividades infantiles bajo el título «Cocina saludable y ecológica» y después una cata de productos del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV). A las 18.00 horas ofrecerá una charla sobre alimentos ecológicos y salud la catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública, Adonina Tardón García.

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La actividad continúa prácticamente de manera ininterrumpida a lo largo del sábado y el domingo, con talleres, demostraciones y lo mejor de las producciones ecológicas bajo las carpas de la feria.