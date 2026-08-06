Llanera espera más de 13.000 asistentes este fin de semana a la Feria de Productos Ecológicos y el Concurso-Exposición de Ganado Equino: "Esperamos superar las expectativas"

Llanera ya tiene todo listo para ser el epicentro del campo asturiano este próximo fin de semana con la celebración del I Concurso-Exposición de Ganado Equino y la XXIV Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (FAPEA). Así se puede comprobar en el recinto ferial de Ables, que acogerá ambas citas y donde se prevé una afluencia masiva. Las actividades previstas en ambos programas, que incluyen desde degustaciones populares a espectáculos ecuestres, congregarán, según las estimaciones municipales, a más de 13.000 personas.

"Esperamos una gran afluencia, tenemos la gran y grata experiencia del último San Isidro, con una entrada aproximada de 13.000 personas, y esperamos superar las expectativas. Son altas y dependemos también mucho del tiempo, pero estamos incentivando mucho a la gente por las redes sociales para que asistan y disfruten del fin de semana que tenemos previsto", señala el concejal de Medio Rural, David del Pozo, quien se encontraba este miércoles en el ferial revisando los últimos preparativos.

El recinto de Ables acogerá el I Concurso-Exposición de Ganado Equino que se organiza en sustitución, de manera extraordinaria, de la tradicional cita con el ganado bovino debido a las restricciones sanitarias regionales a cuenta de la dermatosis nodular. Y la respuesta de los ganaderos y criadores de caballos ha sido total, con 273 solicitudes para participar en el certamen de ganaderías de Asturias, Cantabria y Castilla y León.

Mayoría de animales de tiro

La organización ha realizado una preselección de los caballos que van a participar, con 200 ejemplares escogidos finalmente. La mayoría de ellos son de tiro y alrededor de 150 de las razas Burguete e Hispano-Bretón, aunque también habrá un buen número de los conocidos como caballos de silla o de monta, que estarán representados por animales de pura raza española y cruzados.

"Tuvimos que ajustar mucho los horarios de las calificaciones. No tenemos más tiempo para poder juzgar a todos los animales, sobre todo los de silla, que llevan entre 7 y 8 minutos cada uno, porque no solo se valora la morfología, como en el caso de los de tiro, sino también el movimiento, lo que limita los horarios para los caballos de silla", explica el veterinario y director técnico del certamen, Eliseo López, quien pide disculpas en aquello que se pueda fallar y agradece "la acogida de los ganaderos".

La gran cita del campo ecológico

Además del concurso equino, que contará también con una carpa con ovejas y cabras de exhibición, el recinto ferial de Ables acoger la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (FAPEA), para lo que se han dispuesto tres grandes carpas para los eventos previstos en la que es una de las citas más destacadas del sector a nivel nacional. Habrá la tradicional zona de exposición y venta con la participación de 63 empresas de todo el país y gran protagonismo de los productos gallegos y valencianos debido la presencia de los consejos de producción ecológica de ambas comunidades autónomas.

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"Esperamos gran afluencia de público tanto para el concurso como para disfrutar de la feria. Estamos ya con los últimos preparativos, con mucho movimiento porque este jueves ya empiezan a llegar las ganaderías y los productores. Esperamos un gran fin de semana de campo en Llanera", concluye el edil de Medio Rural.