Arranca en Llanera la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (Fapea), un sector con 731 operadores y casi 24.000 hectáreas de superficie certificada

Arranca en Llanera la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (Fapea), un referente dentro y fuera de nuestras fronteras y que se desarrolla durante todo el fin de semana en el ferial del municipio, en Ables. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, ha inaugurado esta mañana junto a la alcaldesa, Eva María Pérez, este gran evento del verano asturiano que alcanza su edición número 26. Marcos ha dado cifras sobre el buen momento que vive el sector de la producción ecológica: en 2025, Asturias contaba con 731 operadores de estas características, 31 más que en 2024, y una superficie certificada de 23.928 hectáreas, lo que supone un incremento de 2.105 respecto al ejercicio previo.

Estos datos consolidan la tendencia positiva registrada en los últimos años y ponen de manifiesto "la fortaleza y el creciente protagonismo de la producción ecológica en el medio rural asturiano", destacó el consejero. Este incidió también en que la consejería de Medio Rural y Política Agraria ha incrementado un 40 por ciento las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) destinadas a la producción ecológica, que en 2025 alcanzaron los 4.066.059 euros, "lo que supone un aumento de 1.163.766 euros respecto al año anterior".

"El Gobierno del Principado garantiza más de 20 millones de respaldo a este tipo de explotaciones agrícolas, ganaderas y apícolas hasta el 31 de diciembre de 2029", ha enfatizado Marcos, que avanzó que los productores ecológicos percibirán la próxima semana el pago de ayudas, que ya pueden consultarse en el Sistema de Gestión de Ayudas (SGA) y que llegarán a todos los solicitantes que cumplían los requisitos establecidos.

El consejero hizo balance del plan estratégico de la PAC en vigor. Las ayudas de desarrollo rural incluidas en la solicitud única alcanzarán la próxima semana los 28.066.981 euros abonados, "la cifra más elevada registrada hasta la fecha, frente a los 25.137.443 de la campaña de 2024. Esta financiación también está garantizada hasta el 31 de diciembre de 2029".

Actividades estratégicas

Marcos destacó además que el nuevo marco de ayudas permite ampliar el apoyo a un mayor número de sectores y actividades estratégicas para el medio rural. Entre ellas figuran el pastoreo en montes comunales, la conservación de la biodiversidad mediante la apicultura y el cultivo del manzano, las ayudas estructurales que reciben por primera vez la faba con Indicación Geográfica Protegida (IGP) y las variedades de manzana de sidra; la incorporación de las razas ganaderas del caballo hispano-bretón y la vaca parda de montaña, así como los apoyos específicos para explotaciones profesionales ubicadas en zonas de montaña o con limitaciones naturales.

Asimismo, el consejero ha avanzado que, una vez comunicado por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el remanente correspondiente a la ayuda básica a la sostenibilidad, la consejería ya trabaja en los cálculos necesarios para que los beneficiarios perciban esos fondos en septiembre. Los cálculos de la consejería apuntan a que al cierre del ejercicio presupuestario de 2025 se alcanzará un máximo histórico en la cuantía de las ayudas de la PAC.

Marcos ha estado acompañado por la directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta. Han estado asimismo presentes diputados de la Junta General del Principado como las socialistas Noelia Macías, Alba Álvarez o el popular Luis Venta, con Silverio Argüelles, concejal en Llanera y diputado nacional del PP. No han faltado varios miembros de la Corporación llanerense, como los concejales del gobierno David del Pozo, Nicolás Fernández o Montse Alonso, o ediles populares como Susana López o Nuria Niño.

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El consejero de Medio Rural ha felicitado a la alcaldesa, Eva María Pérez, y al Ayuntamiento de Llanera en general por la organización de esta cita que reúne a más de sesenta expositores en el prado anexo al ferial municipal, en Ables.