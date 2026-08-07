Jubilados y pensionistas de Llanera visitan el stand del municipio en la Feria de Muestras, donde el concejo se promociona como destino de eventos

La tradicional visita para jubilados y pensionistas de Llanera que el Ayuntamiento organiza cada año organiza a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), en Gijón, fue de nuevo un éxito. Desde Posada y Lugo partieron este jueves 3 autobuses de 55 plazas cada uno que acudieron a la gran cita del verano en el recinto Luis Adaro y visitaron el stand del municipio, que este año incorpora algunas novedades.

Llanera vuelve a estar presente en la feria con una imagen renovada, que pone el foco en el municipio como destino de eventos, en el patrimonio histórico del concejo y en su amplia oferta turística y cultural. Uno de los nuevos protagonistas del espacio es Lucus Asturum, que este año ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Foto de familia de jubilados y pensionistas de Llanera, en el stand, con la alcaldesa, sentada en el suelo, en el centro. / A. Ll.

El stand, el número 16 del pabellón 3-4, promociona a Llanera como sede de eventos, entre ellos Exconxuraos, el Certamen de Ganado, la Feria de San Isidro, la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (Fapea) o la Jornada en Familia. Esta última cobra especial vistosidad en el espacio de Llanera en la feria, con un photocall inspirado en la fiesta que es seña de identidad local y cuyo logo es un globo multicolor.

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El municipio aprovecha asimismo su presencia en la feria para dar a conocer sus rutas de senderismo, espacios naturales y recursos patrimoniales, reforzando su imagen como un destino a pocos minutos de las principales ciudades asturianas.