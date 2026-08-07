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Jubilados y pensionistas de Llanera visitan el stand del municipio en la Feria de Muestras, donde el concejo se promociona como destino de eventos

Lucus Asturum o la Jornada en Familia cobran protagonismo en un espacio renovado

El stand de Llanera en la Feria de Muestras, en imágenes

El stand de Llanera en la Feria de Muestras, en imágenes

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El stand de Llanera en la Feria de Muestras, en imágenes / Marcos León

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Oviedo

La tradicional visita para jubilados y pensionistas de Llanera que el Ayuntamiento organiza cada año organiza a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), en Gijón, fue de nuevo un éxito. Desde Posada y Lugo partieron este jueves 3 autobuses de 55 plazas cada uno que acudieron a la gran cita del verano en el recinto Luis Adaro y visitaron el stand del municipio, que este año incorpora algunas novedades.

Llanera vuelve a estar presente en la feria con una imagen renovada, que pone el foco en el municipio como destino de eventos, en el patrimonio histórico del concejo y en su amplia oferta turística y cultural. Uno de los nuevos protagonistas del espacio es Lucus Asturum, que este año ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Foto de familia de jubilados y pensionistas de Llanera, en el stand, con la alcaldesa, sentada en el suelo, en el centro.

Foto de familia de jubilados y pensionistas de Llanera, en el stand, con la alcaldesa, sentada en el suelo, en el centro. / A. Ll.

El stand, el número 16 del pabellón 3-4, promociona a Llanera como sede de eventos, entre ellos Exconxuraos, el Certamen de Ganado, la Feria de San Isidro, la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (Fapea) o la Jornada en Familia. Esta última cobra especial vistosidad en el espacio de Llanera en la feria, con un photocall inspirado en la fiesta que es seña de identidad local y cuyo logo es un globo multicolor.

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El municipio aprovecha asimismo su presencia en la feria para dar a conocer sus rutas de senderismo, espacios naturales y recursos patrimoniales, reforzando su imagen como un destino a pocos minutos de las principales ciudades asturianas.

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