"Llanera ha sabido adaptarse para mantener su cita con el campo", destaca la Alcaldesa, que anima a visitar el concejo en un fin de semana de ambiente festivo

Llanera vive un intenso fin de semana, con su primer Concurso-Exposición de Ganado Equino, con 273 ejemplares inscritos, y con la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (Fapea), dos citas que se desarrollan a lo largo de todo el fin de semana reuniendo lo mejor del campo asturiano en el ferial municipal, en Ables. La alcaldesa, Eva María Pérez, contó con la presencia del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, en la inauguración de ambos eventos. La regidora destacó las buenas expectativas de público y ventas y animó a visitar el municipio para disfrutar del programa de actividades, con propuestas de ocio para todas las edades alrededor de los dos certámenes.

La regidora puso en valor la feria ecológica que acoge Llanera, donde todos los productores asturianos tienen la certificación del Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE). A esta entidad le agradeció "que siempre colabore con el municipio".

"Este sello garantiza la excelencia de todos estos productos que se comercializan en esta feria de Llanera, donde un año más tenemos productores de Asturias, de distintos puntos de España y de Portugal, y alguna novedad, como es en esta ocasión la sidra ecológica", destacó la regidora.

Animó a que "la gente venga a Llanera, pruebe estos productos" y deseó que "se venda mucho y que pasen un buen fin de semana". Buenas sensaciones manifestó también respecto al concurso de equino, con el que este año el municipio se adapta a la situación provocada por la dermatosis nodular contagiosa del vacuno.

Un momento de la inauguración del certamen de equino. / Sara Arias

Así, este evento sustituye al de vacuno que tradicionalmente se venía celebrando en agosto en el ferial. "Yo creo que en Llanera supimos adaptarnos, ya pasó en la Feria de San Isidro y ahora lo hacemos con el concurso. Se trabajó muchísimo junto a mi compañero concejal de Ganadería, David del Pozo, y la cosa marcha bien", indicó Eva María Pérez.

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Las actividades en el ferial se prolongan durante el sábado y domingo, no solo con los más de 60 productores ecológicos con stand en la feria, o la exposición de equino, sino con una programación paralela de demostraciones, degustaciones o charlas que animan la participación en dos citas que se desarrollan con ambiente festivo desde la mañana a la noche. Repiten en Llanera los espectáculos ecuestres de doma y volteo que tanto éxito tuvieron en la feria de San Isidro.