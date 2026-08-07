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Luis Venta (PP) critica en la inauguración de la feria ecológica de Llanera la gestión de Medio Rural en Asturias: "Es el 'Barrio Sésamo' del Gobierno"

"Se esconden tras disfraces y mascotas para entretener y confundir a los asturianos", dice el diputado, que lamenta los retrasos en el pago de ayudas

Luis Venta y Silverio Argüelles, este viernes, durante su visita a la feria de productos ecológicos.

Luis Venta y Silverio Argüelles, este viernes, durante su visita a la feria de productos ecológicos. / P. P.

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S. A. /P. T.

Ables (Llanera)

El diputado del PP Luis Venta aseguró este viernes en Llanera que la gestión de Medio Rural en Asturias es el "Barrio Sésamo del Gobierno" y acusó al ejecutivo autonómico, del PSOE, de "utilizar recursos públicos con fines partidistas". Según Venta, que criticó los retrasos en las convocatorias dirigidas a la industria agroalimentaria, el sector forestal y la flota de bajura, uno de cada tres productores ecológicos sigue sin cobrar las ayudas de la PAC. "Hay 142 productores ecológicos, es decir, uno de cada tres, que no han recibido ni un solo euro de la PAC ecológica. Hay que tener mucha cara dura para venir hoy a inaugurar una feria de productos ecológicos debiendo todavía 1,4 millones de euros a los productores. Esta semana, varios de esos productores afectados se hacían eco del impago”, subrayó Venta.

El parlamentario popular hizo estas consideraciones durante su visita a Llanera, donde esta mañana se ha inaugurado la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (Fapea). Acudió junto al diputado nacional y presidente del PP de Llanera, Silverio Argüelles. Ambos destacaron "el firme apoyo del Partido Popular de Asturias a la producción ecológica", alimentos que son “los más sanos, los más limpios, los más justos y los más ricos”. Pusieron en valor sus beneficios tanto para la alimentación como para el desarrollo de un modelo de producción sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Venta, portavoz de Medio Rural en la Junta, se mostró muy crítico con la actitud de la Consejería de Medio Rural y señaló que “estamos asistiendo al fin de un Gobierno parásito, que vive a costa del esfuerzo de los asturianos sin aportar beneficio alguno". "Un Gobierno que ha perdido el rumbo, que está como un jabalí herido, a la defensiva, ante la evidencia de su nefasta gestión. Una Consejería de Medio Rural que se esconde tras disfraces y mascotas para entretener y confundir a los asturianos. Son el Barrio Sésamo del Gobierno", señaló.

Consideró que estamos ante un Gobierno que "rompe el principio de pluralidad democrática, utilizando medios públicos con fines partidistas, pagados con fondos de todos, para promocionar al PSOE, ensalzar lo que no hace el Gobierno y atacar al Partido Popular". "Es una vergüenza que un stand del Principado de Asturias en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) se use día sí y día también como plató para atacar al Partido Popular. Es indecente”, censuró.

En este contexto, Venta indicó que “todos sabemos que saben que el régimen socialista de 40 años llega a su fin y ya no existen líneas rojas: Gobierno y partido se solapan. Van a por todas para salvar este régimen”. Señaló que uno de los ejemplos de esta situación es que este jueves, "en ese plató propagandístico de la Fidma, eso sí, acompañado de mascotas, el consejero (Marcelino Marcos), lejos de explicar las denuncias sobre su gestión, se dedicó a despreciar y acusar de mentir al Partido Popular”. El diputado regional calificó de “desastrosa” la gestión de la Consejería de Medio Rural y afirmó que el Partido Popular “no ha mentido en ninguno de los datos ofrecidos en las dos últimas semanas".

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Por su parte, Silverio Argüelles, diputado nacional, concejal y presidente del PP de Llanera, destacó "la consolidación de Fapea", que "impulsó el Partido Popular cuando nadie creía en la posibilidad de organizar una feria ecológica". Reclamó "nuevas decisiones para afrontar los retos de futuro del sector ecológico asturiano, con la vista puesta en recuperar el 15 de agosto como fecha de celebración de la feria".

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