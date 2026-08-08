Carne fresca de cerdo ecológica en la feria de Llanera, que cuenta por primera vez con un puesto de este tipo: "Este evento es muy chulo, en plena zona rural"

Por primera vez en las 24 ediciones de la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (FAPEA), en Llanera, hay un puesto de venta con carne fresca. Se trata de los ganaderos y carniceros catalanes "Depagés", con una amplia selección de productos que también incluye embutidos típicos de la región como la butifarra o el fuet. Todo ello con cerdos de la raza gascón criados bajo la certificación ecológica.

"Tenemos la granja con cerdos de esta raza autóctona del sur de Francia, que es de la familia de los ibéricos y está en peligro de extinción, empezamos hace 11 años y con el tiempo vimos que no se le daba el valor que tenía al producto y decidimos hacerlo nosotros empapándonos de las tradiciones de chacinería de nuestra zona", explica Marta Borrás junto a su pareja y socio, Martín Ezpeleta.

La ganadería y carnicería la tienen en el municipio de Solsona, en Lérida, en lo que es el Prepirineo catalán. Una zona en la que, además de los cortes tradicionales de carne fresca, se producen elaborados como la butifarra o el donegal blanco y negro. Además, los ganaderos y carniceros porcinos han incluido otros productos en conserva como la salsa boloñesa o el caldo de huesos. "Del cerdo ya dice que se aprovecha todo", resume Borrás.

Frescos al vacío

Además, al tratarse de un producto fresco que se vende al aire libre, cuentan con varias neveras en las que guardan la carne y embutidos a los clientes con nombre y teléfono para que lo recojan al final del recorrido por la feria. "Alguna vez se olvidan", detalla. Una solución para poder mover sus mercancías con seguridad, estando asimismo todas ellas envasadas al vacío.

A la feria de Llanera llegaron tras conocerla en BioCultura Barcelona, donde acuden anualmente. "Muchos productores nos decían que teníamos que venir y aunque estamos a 9 horas, con tres hijos, la granja y todo, nos lo planteamos como unas vacaciones porque llevamos dos años intentándolo, marcando la fecha en el calendario", comenta.

La inauguración de la gran feria ecológica de Llanera, en imágenes / Sara Arias

Y después de la primera jornada en FAPEA, el balance es más que positivo para estos productores cárnicos, encantados también con el paisaje y los 10 grados menos de temperatura que hay en Asturias respecto a Cataluña. "Es muy chulo todo y me encanta que estamos en medio del rural, con el concurso de caballos al lado. Es precioso y está muy bien para los críos", añade.

Los ganaderos y carniceros catalanes están encantados con su apuesta por participar en la feria de Llanera, a la que ya tienen pensado volver el año que viene para dar a conocer esta raza autóctona que este viernes sorprendió a los asistentes que probaron algunos de sus cortes, que sirven en plancha.

Llanera celebra a lo largo de todo este fin de semana su gran cita del sector de la agroalimentación, la Feria Fapea, y paralelamente se desarrolla el Concurso-Exposición de Ganado Equino, todo ello en el ferial del concejo, en Ables.