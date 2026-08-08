Una feria para comérsela: degustaciones de churrasco, paella y menús ecológicos en Llanera, que acoge más de sesenta puestos de las mejores producciones agrolimentarias
Las actividades prosiguen esta tarde, por la noche con el el espectáculo ecuestre y mañana domingo hasta las 15.30 horas
Llanera vive este sábado intensamente con las actividades de la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (Fapea), que abrió a las once de la mañana en el ferial municipal de Ables. Desde esa hora no se ha parado de ofrecer al público asistente degustaciones, demostraciones en vivo de cocina o charlas sobre alimentación, entre otras propuestas que se suman a la oportunidad de disfrutar de lo que ofrecen los 63 puestos de agroalimentación instalados bajo la gran carpa de esta cita que es todo un referente para el sector.
Este sábado, a mediodía, ha tenido lugar la charla: "Mostaza ¿salsa o medicina?", a cargo de los responsables de la firma de mostazas ecológicas "Dame un muerdo". A las 13.00 horas se celebró una cata de vinos gallegos y desde el mediodía hasta las dos de la tarde hubo actividades infantiles sobre "Cocina saludable y ecológica”. Desde las 14.30 horas se ofreció una degustación gratuita de un menú ecológico (con vino donado por Craega), y de 17.00 a 19.00 horas continúan las actividades infantiles con un taller de elaboración de una casa nido.
A las 18.00 horas está previsto el tradicional concurso de tapas ecológicas y a las 20.30 horas se producirá el cierre de la carpa de Fapea. No obstante, las actividades siguen en el exterior, con degustación de churrasco de IGP Ternera Asturiana ecológica, acompañado de sidra ecológica.
Asimismo, este sábado, a las 22.00 horas, tendrá lugar el espectáculo «Duende Ecuestre», a cargo del Centro Ecuestre El Rebollillo y protagonizado por Sandra Borjas, campeona del certamen internacional Sicab 2021.
Las actividades de la feria, que se desarrolla de manera paralela al Concurso-Exposición de Ganado Equino en el recinto, continúan este domingo, con un programa repleto de propuestas para disfrutar de la jornada en el ferial.
Lo que sigue es el programa de la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias para este domingo 9 de agosto.
11.00 horas. Apertura de la carpa de feria.
12.00 h. a 14.00 horas. Actividades infantiles: “Cocina saludable y ecológica”
12.00 horas. Charla sobre vinos valencianos, ofrecida por el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana (CAECV)
14.00 horas. Degustación de paella ecológica, ofrecida por el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana
15.00 horas. Entrega de premios al stand mejor decorado de la feria.
15.00 horas. Sorteo de ecolotes.
15.30 horas. Clausura de FAPEA 2026.
El espacio "Gastro-Fapea" está abierto durante todo el fin de semana en la feria.
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